Caballeros del Abierto de Francia: Pemerika, brillante ganadora

Los trofeos siguen acumulándose en la temporada 2026 de lanza americana. Una temporada que, pase lo que pase, marcará un hito en la joven carrera del no menos joven bretón (16 años), ganador este viernes del Abierto de Francia Caballeros, que le dio derecho a levantar el robusto Copa Gordon Bennett.

El jugador con licencia en Golfo de Cornualles no partía desde la cabeza del pelotón, en el inicio de la tercera y última vuelta. Pero estaba seguro de que su campo de golf estaba en buenas condiciones y, sobre todo, de que el regreso del Vert de Saint-Cloud podría resultarle favorable. Ya el jueves, durante el segundo acto, había hecho seis birdies en estos últimos nueve hoyos, sólo para vigilar el puesto de avanzada. Este viernes lo volvió a hacer, con garbo a todo trapo. Al realizar cinco birdies en los últimos cinco hoyos, incluido un último en el 18 bajo un aguacero (culpa de la última borrasca fugaz de un torneo que tuvo muchos), el doble medallista de oro del último Jóvenes Maestros Europeos estableció la marca de la casa club en -12 en total. ni los ingleses Dylan Shaw-Radfordpero merecedor con un chip en el cuadro en el 18 por un último birdie, ni el austriaco Lucas Boandlen la última parte, no lograron hacerle cosquillas al joven francés. Con -10 ambos, se pusieron al cuello las medallas de plata y bronce respectivamente.