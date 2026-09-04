Cole Haan launches in Argentina with a store at Galerías Pacífico

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4 de septiembre de 2026



Cole Haan se prepara para ingresar al mercado argentino con la apertura de su primera tienda en el país, que se ubicará en Galerías Pacífico de Buenos Aires. La empresa estadounidense, fundada en 1928, avanza en su estrategia de expansión internacional, sumando a Argentina a sus operaciones latinoamericanas.

Cole Haan se lanza en Argentina con una tienda en Galerías Pacífico. – Cole Haan

El lanzamiento se enmarca en una estrategia omnicanal. Además de la tienda física, la marca desplegará una plataforma de comercio electrónico local a través de la cual venderá sus productos en toda Argentina. La oferta incluirá varias de las líneas emblemáticas de la compañía, incluidas Ã˜riginalGrand, ZERÃ˜GRAND y GrandPrÃ¸, que combinan elementos tradicionales de la fabricación de calzado con innovaciones diseñadas para la comodidad y el uso diario.

Con presencia en más de 100 países, Cole Haan ha construido su reputación gracias a la integración de diseño, artesanía y tecnología centrada en el producto. Su ingreso a Argentina forma parte del crecimiento de la compañía en la región.

Según el medio local Radio Mitre, Adrián Santos, vicepresidente senior internacional de Cole Haan, dijo que la apertura marca un paso más en el desarrollo de la marca en América Latina y tiene como objetivo acercar su oferta a los consumidores argentinos.

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