Bradley Barcola: El ‘saltamontes’ cuya familia le ayudó a llegar a la cima

Hubo un momento, no hace mucho, en el que la carrera de Bradley Barcola parecía haberse estancado.

Después de obtener excelentes críticas después de conseguir un lugar regular en el once inicial del Lyon con Peter Bosz, el extremo de 20 años estaba en desgracia y estaba en las reservas cuando el técnico holandés fue reemplazado por Laurent Blanc en octubre de 2022.

Según L’Equipe,, externo Barcola estuvo cerca de unirse al club suizo St Gallen en enero de 2023 para tener más tiempo de juego antes de que un acto de petulancia por parte de un compañero de equipo ayudara a allanar su regreso al equipo.

Los aficionados estaban descontentos con el mal estado de forma del equipo, lo que convirtió al delantero titular Karl Toko Ekambi en el blanco de sus frustraciones.

La relación entre el internacional camerunés y los ultras del Lyon se fracturó aún más cuando irrumpió en el túnel y pateó un cubo de basura en señal de frustración tras ser sustituido durante la derrota en casa por 2-1 ante el Estrasburgo.

El incidente fue captado por la cámara y Toko Ekambi nunca volvió a jugar para el Lyon.

Eso le presentó a Barcola una oportunidad que aprovechó. Fue titular en la mayoría de los partidos restantes de esa temporada, anotando cinco goles, incluido un gol de la victoria ante el futuro campeón Paris St-Germain en abril de 2023.

Cinco meses después de aquel gol en el Parque de los Príncipes, Barcola era jugador del PSG.

Su movimiento, reportado por £38,5 millones, dos semanas después de que el delantero brasileño Neymar cambiara París por Arabia Saudita, se produjo en un momento en que el Lyon luchaba en la tabla y tampoco podía firmar reemplazos debido a restricciones financieras.

“El primer partido de Barça con el PSG fue en Lyon”, dijo a BBC Sport Pierre-Etienne Minonzio, periodista de fútbol de L’Equipe.

“La afición del Lyon lo abucheó porque fue justo después del traspaso. El técnico del PSG, Luis Enrique, preguntó a Barcola, que entonces era muy joven, si estaba preparado para jugar.

“Dijo que sí, entró como suplente y fue impresionante”.

Barcola, apodado el ‘saltamontes’ por su velocidad, agilidad y complexión ligera, desde entonces ha ganado tres títulos de la Ligue 1 y dos Ligas de Campeones consecutivas en sus tres temporadas en la capital francesa. Irrumpió en la selección de Francia hace dos años y anotó tres goles en la Copa del Mundo de este verano cuando llegaron a las semifinales.

Ahora que el Liverpool ha cerrado un acuerdo de £ 123 millones para ficharlo, Barcola está en camino a la Premier League.

Ha sido todo un camino desde que era un colegial, patear un balón en los campos de juego de Vaulx-en-Velin, situado al este de Lyon, hasta convertirse en una superestrella valorada en nueve cifras. Pero el camino no ha estado exento de desafíos.

“Barcola es enormemente ambicioso”, añadió Minonzio.

“Pertenece a una generación de jóvenes talentos franceses que están dispuestos a trabajar duro y quieren ser una mejor versión de sí mismos.

“Harán lo que sea necesario para llegar allí. No hacen preguntas, simplemente lo hacen”.