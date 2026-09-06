Jugador de voleibol de los UNC Bears con pérdida auditiva se adapta en la cancha

Ser sordo no siempre ha sido fácil para Kaitlyn Hutchins, jugadora de voleibol de la Universidad del Norte de Colorado. Si hay una cualidad que ya define al estudiante de primer año de Texas de 18 años, es la adaptabilidad.

“Creo que muchas personas sordas pueden adaptarse muy bien a las cosas”, dijo Hutchins. â€œEl voleibol, a veces es dificil porque hay voces que vienen de todas partes. Puedes concentrarte en los sonidos que hace el voleibol. Puede ser difícil comunicarse, pero siempre he encontrado una manera de evitarlo”.

Hutchins, un atacante externo de 6 pies de altura, fue un destacado de la escuela secundaria y una selección estatal en la escuela secundaria Lake Belton en Temple, Texas, ubicada entre Austin y Waco.

Ahora está haciendo la adaptación al juego universitario de la División I con los perennes Bears, contendientes por el campeonato de la Conferencia Big Sky.

Hutchins también comienza la universidad y continúa enfrentando los desafíos de la pérdida auditiva. Dijo que le conviene hablar en favor de las personas con una “discapacidad invisible”.

“Siento que no se habla mucho de ello, ¿sabes?”, dijo. “Y especialmente en los deportes, puede ser algo que puede ser menospreciado. Sólo quiero arrojar luz sobre esto para las personas que puedan estar en mi misma situación”.

Hutchins nació con una afección del oído interno en la que el sonido se bloquea debido a un canal más grande de lo normal, lo que la deja totalmente sorda en el oído derecho y con una pérdida auditiva de moderada a grave en el oído izquierdo.

Hutchins, diagnosticada cuando estaba en edad escolar, usa audífonos de transferencia que envían el sonido a su oído más fuerte. Esto le da lo que ella dice que es una “audición bastante decente”. Hutchins también depende de la lectura de labios y de los instintos de un atleta para ayudarla a adaptarse y prosperar.

Planea estudiar marketing empresarial en la UNC. Es amplia especialización a propósito. A partir de ahí, Hutchins podría dedicarse al marketing de una empresa o acabar como coach.

Acueducto vestibular ampliado

Hutchins nació con acueducto vestibular agrandado, el síndrome que afecta el canal del oído interno. Según la Clínica Cleveland, en EVA, el túnel óseo es más ancho desde el oído interno hasta el cráneo. Los túneles contienen un líquido sensorial que contribuye a la audición y al mantenimiento del equilibrio. Cuando están agrandados, la audición y el equilibrio se ven afectados.

Hutchins no recuerda haber podido oír nunca. Recuerda haber reprobado una prueba de audición cuando era niña. La Clínica Cleveland dijo que los bebés que nacen con EVA a menudo desarrollan pérdida de audición en algún momento de su vida. Se desconoce la causa exacta.

Hutchins dijo que sus audífonos captan el sonido de todas partes y no de un lugar específico. En la cancha, Hutchins juega una posición de jugador atacante y de mentalidad ofensiva. La posición trabaja en estrecha colaboración con el armador o creador de juego del equipo para sumar puntos.

Si el colocador estuviera hablando con ella, Hutchins escucharía el sonido pero no sabría el origen. A través del tiempo y la experiencia, ha aprendido a descubrir la fuente del sonido y cómo reaccionar.

“Se trata de pensar mucho más en la obra en lugar de simplemente usar un sentido como hacen algunas personas”, dijo.

Adaptabilidad por necesidad

La entrenadora en jefe de la UNC, Lyndsey Oates, no supo sobre la pérdida auditiva de Hutchins hasta más adelante en el proceso de reclutamiento. Hutchins llamó la atención de la UNC como jugador del club en Texas. La invitaron a asistir a un campamento de la UNC y mostró interés en el programa. Oates no podía recordar cómo se enteró de que Hutchins es sordo. La pérdida de audición simplemente no fue un problema.

“En el campamento, no había señales”, dijo Oates. “Así de bien se adaptó”. Allison Garner entrenó a Hutchins durante tres años en la escuela secundaria Lake Belton. Dijo que Hutchins nunca dejó que su sordera la detuviera. Garner recordó sólo unas pocas veces durante los partidos de la escuela secundaria cuando una pelota cayó al suelo debido a una comunicación perdida.

“Tendría que mirar a su alrededor y ver si alguien venía (para el baile) o decía ‘mío'”, dijo Garner. “Tendría que usar sus otros sentidos”.

Garner y Oates dijeron que, cuando entrenan a Hutchins, deben recordar permanecer frente a ella, para que pueda leer los labios. Garner dijo que Hutchins es una lectora de labios increíble. Si la atención de Hutchins estuviera en otra parte, alguien podría tocar a Hutchins para dirigirla al entrenamiento.

En un ejercicio, dijo Oates, Hutchins puede no ser la primera jugadora en saltar a una línea para una repetición, pero se recupera muy rápidamente y fluye hacia la acción.

Hutchins dijo que los entornos grupales pueden ser difíciles a veces porque es posible que la información no le llegue tan clara o directamente como a una persona oyente. Hutchins dijo que si hubo alguna experiencia negativa en su pasado, debe haber bloqueado ese recuerdo. Todos los que la rodean han sido acogedores y solidarios, dijo.

Idealmente, ser un atleta y parte de un equipo proporciona una comunidad integrada con un sentido de propósito y dirección. Los atletas se unen a través de su deporte, lo que en ocasiones genera amistades y vínculos personales profundos difíciles de replicar en otros entornos. Esta dinámica es útil y reconfortante para Hutchins.

Garner dijo que si Hutchins alguna vez escucha una palabra desagradable de otro estudiante, ella es simplemente una “galleta dura” que ignoraría el insulto.

“Al final del día, di lo que quieras o ve con ella”, dijo Garner. “Ella se destacó en lo que hizo y sabía quién era”.

Aprendiendo el juego universitario

Hutchins llegó a la UNC en junio para comenzar prácticas y capacitación. Los Bears pasaron 10 días en Japón a finales de mes en un viaje diseñado inicialmente como una experiencia educativa y cultural y un tiempo de unión en equipo.

Oates dijo que Hutchins se ha adaptado bien al juego universitario. El rápido ritmo y la intensidad del voleibol universitario son un ajuste para cualquier estudiante de primer año, añadió Oates. El servicio de Hutchins es su habilidad más preparada para la universidad en este momento, y jugó como suplente en el servicio la semana pasada durante una exhibición en casa contra Wyoming.

La atacante Alayna Tessena dijo que los jugadores de la UNC le preguntaron a Hutchins cuál es la mejor manera de comunicarse con ella. Tessena dijo que se asegurarán de tocar a Hutchins y hablarle directamente, y acercarse a su oído más fuerte.

Hutchins ya domina las señales manuales que utilizan habitualmente los equipos de voleibol.

“Creo que estaba muy agradecida de que le preguntáramos”, dijo Tessena. â€œElla tambiÃ©n es una persona muy dulce, muy comprensiva y con ganas de comunicarse con nosotros tambiÃ©n. Así que es más fácil para ambas partes”.

Favoritos de Bears Big Sky

A la exhibición contra Wyoming en el Bank of Colorado Arena asistieron más de 2,200 fanáticos, según comunicaciones de UNC Athletic.

UNC abre su temporada regular con un partido fuera de conferencia que recibirá a UC Davis a las 6 pm el sábado en el Bank of Colorado Arena.

Los Bears fueron elegidos como favoritos de pretemporada en el Big Sky por los entrenadores en jefe de la conferencia.

Después de ganar el título del torneo Big Sky el año pasado en su propia cancha, los Bears avanzaron al Torneo de la NCAA por octava vez en las 21 temporadas de Oates como entrenador en jefe. UNC empujó a Creighton, clasificado a nivel nacional, a cinco sets en un partido de primera ronda organizado por los Bluejays.

A lo largo de todo el éxito de la UNC con Oates, el equipo no ha ganado un partido en el Torneo de la NCAA. Este sigue siendo uno de los objetivos del programa.

“En este momento estamos centrados en nuestras prácticas”, dijo Tessena. â€œEstamos concentrados en nuestro próximo partido. Eso (el Torneo de la NCAA) es un objetivo a largo plazo y lo que queremos. Pero tenemos estos objetivos a corto plazo y los vamos abordando día a día”.

UNC superó a Northern Arizona como favorito de pretemporada, 88 puntos contra 85 puntos. Los Lumberjacks son los campeones defensores de la temporada regular y serán anfitriones del torneo de la conferencia en noviembre.

Oates dijo que estaba sorprendida con el primer puesto en la clasificación de pretemporada. Tessena y la armadora Nerea Álvarez Jorge fueron incluidas en el equipo de pretemporada All-Big Sky.

â€”De cualquier manera, no importa dÃ³nde estemos. Si somos uno, tres, cuatro, no importa”, dijo Álvarez Jorge. â€œVamos a trabajar tan duro como siempre. Es como entrenar duro todos los días”.

¿Cómo encontrar entradas?

Los boletos para la temporada y el primer partido contra UC Davis están disponibles en tickets.unco.edu. Los boletos también se pueden comprar por teléfono a través de la taquilla de la UNC, 970-351-4849. La taquilla está abierta de 10 am a 5 pm de lunes a viernes en UNC Campus Commons, 1051 22nd St., Greeley.