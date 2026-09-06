Tiroteo en Herstal: nueve casquillos encontrados, un Golf acribillado a balazos y un misterioso robo a una grúa

Servicios especializados se desplazaron al lugar para realizar pericias balísticas y técnicas. Deben permitir aclarar el curso de los acontecimientos y las circunstancias exactas en las que se llevaron a cabo los disparos.

Según las primeras informaciones recabadas, en el Volkswagen se encontraban varias personas en el momento del tiroteo, aunque por el momento no se registró ningún herido.

El conductor de la grúa asaltado por varios particulares

La historia podría haber terminado ahí. Sin embargo, la situación dio un nuevo giro cuando el vehículo fue detenido para ser retirado y utilizado como parte de la investigación.

Mientras el vehículo era transportado por una grúa, el conductor se vio obligado a detenerse por varios individuos que viajaban en otro vehículo.

Luego, los hombres robaron varios objetos del coche antes de huir.

Una escena que inevitablemente intriga a los investigadores. ¿Este violento robo está directamente relacionado con el tiroteo? ¿Sabían los individuos lo que llevaba la grúa? ¿O son estos dos episodios separados?

Preguntas que, por el momento, siguen sin respuesta.

Se abre una investigación por intento de asesinato

Mientras tanto, en las primeras horas posteriores a los hechos se celebraron varias audiencias. Se están llevando a cabo otras tareas de investigación para reconstruir el desarrollo preciso de la noche, pero también para identificar el papel de las diferentes personas involucradas.

Ante la gravedad de los hechos, un juez de instrucción intervino en el caso. La investigación se refiere, en particular, a actos calificados de intento de asesinato, violaciones de la legislación sobre armas y robo con violencia.

Actualmente se están examinando varias vías. Pero a estas alturas la fiscalía insiste en un punto: no se favorece ninguna hipótesis.

Por tanto, el expediente sigue especialmente abierto. Los investigadores aún deben determinar por qué fue atacado este Volkswagen Golf, quién estuvo detrás del tiroteo y, sobre todo, si el episodio de la grúa constituye una continuación directa del tiroteo.