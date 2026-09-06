El voleibol de los Skyhawks vuelve a la acción con un fuerte núcleo que regresa

Jerry McBride

El entrenador en jefe de voleibol de los Skyhawks, Justin Wong, y su equipo regresaron a la cancha para la temporada 2026 y se encuentran en un lugar muy diferente al de hace un año.

En agosto pasado, Wong era un entrenador en jefe de primer año que nunca había entrenado en la División II. Se hizo cargo de una plantilla que no había tenido mucho éxito en sus carreras, con un jugador en el equipo del año pasado que había jugado en la postemporada. A pesar de la falta de experiencia ganadora, los Skyhawks terminaron la temporada 14-12 en general y 8-6 en la Conferencia Atlética de las Montañas Rocosas, llegando al torneo de conferencia por primera vez desde 2022.

Ahora, Wong está de regreso con su primera temporada baja completa en su haber. FLC devuelve a sus nueve mejores jugadores en sets jugados y comenzó su temporada en el Kathleen Brasfield Invitational en Texas el viernes.

“En realidad, me siento bastante bien”, dijo Wong. â€œEstoy aprendiendo este equipo, cÃ³mo funciona, trabaja y ahora con los nuevos estudiantes tradicionales de primer aÃ±o, tengo mÃ¡s tiempo para aprender. Pero es muy prometedor. Básicamente tuvimos dos juegos de práctica, uno contra Western Colorado y otro contra nosotros mismos… Pero este torneo será una prueba”.

Jerry McBride

FLC comenzó a practicar el 10 de agosto. Wong aprendió mucho en su primer año, pero su gran descubrimiento fue que el voleibol es divertido, sin importar el nivel en el que entrene. Quedó impresionado con el nivel de habilidad de los jugadores de la División II. Wong notó que todos los equipos del RMAC tienen estilos diferentes y disfrutó adaptándose a eso.

Después de no tener una temporada baja completa el año pasado, Wong tuvo que encontrar roles en el equipo durante la temporada. Con una temporada baja completa de cara a la temporada 2026, Wong entrenó a sus jugadores en la primavera para las posiciones, lo que les dio a sus jugadores oportunidades de probar diferentes lugares que no estaban en la acción del juego. Ahora, Wong tiene que descubrir dónde se traducen en la cancha los dones que vio en la temporada baja.

Cambria Freymuth lideró a los Skyhawks en remates el año pasado como atacante de primer año. La texana mostró su longitud y técnica el año pasado sin sentirse abrumada por la velocidad del juego universitario. Desafortunadamente, Freymuth ha estado fuera por una lesión en la rodilla y se perderá el torneo inaugural.

No muy lejos de Freymuth en remates la temporada pasada estuvo Jordan DeJesus. Ahora en su último año, DeJesus usa su increíble atletismo como atacante externa para subir a la red y lograr remates poderosos que energizan a la multitud y a sus compañeros de equipo.

“Trabajamos mucho en servicio y recepción en la primavera”, dijo Wong. “Jordan ha hecho un muy buen trabajo con eso, y ahora está tratando de descubrir ofensivamente qué le gusta hacer y expandir lo que trabajamos el año pasado y la primavera pasada. Con suerte, agregará otros trucos nuevos a su juego”.

La atacante senior y jugadora de todas las conferencias de pretemporada, Alina Núñez, está de regreso después de terminar tercera con 224 remates. Como armadora, los Skyhawks regresan a la estudiante de segundo año Arianna Reyna y a la junior Addie Garn. La especialista defensiva de segundo año, Alyx Daugherty, regresa después de una temporada estelar de primer año cuando fue nombrada segunda del equipo de todas las conferencias. Wong cree que será aún más consistente esta temporada.

En el medio, Wong espera que Ellie Ames de último año, Caroline Munson de segundo año, Eloise Bearcomescout de primer año y Averie Dembickie de último año estén en la rotación.

Con tantos jugadores que regresan, Wong todavía espera que la estudiante de segundo año Caleigh Summers y la estudiante de primer año Sydney Vogel den un paso al frente y contribuyan. Summers no jugó mucho la temporada pasada, pero ha mejorado mucho su vertical. Vogel es un jugador astuto que realiza seis rotaciones.

Los Skyhawks jugarán en el Torneo CSU Pueblo luego de finalizar su torneo en Texas. Luego, FLC comenzará los juegos de conferencia como visitante antes de su primer partido en casa el 18 de septiembre. FLC tiene nueve partidos en casa después de eso.

Wong espera que FLC termine su temporada mejor que el año pasado, cuando los Skyhawks perdieron sus últimos siete juegos. Cree que una pretemporada más larga y la diversificación de la ofensiva ayudarán con eso.

“Quiero mejorar un poco respecto al año pasado”, dijo Wong. â€œHay tres nuevos entrenadores en jefe en la conferencia. Eso siempre anima las cosas para sus equipos… Definitivamente quiero volver al torneo RMAC. Si pudiéramos pasar la primera ronda, sería una gran victoria para el programa”.

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