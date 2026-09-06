Pizzería de California supuestamente utilizada como centro de distribución de metanfetamina como inmigrante ilegal acusado

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Una pizzería de California supuestamente tenía mucho más que pasteles en el menú, y un hombre fue acusado de utilizar el restaurante Round Table Pizza para vender cantidades masivas de metanfetamina.

Kawal Preet Singh, un ciudadano indio de 50 años que vive ilegalmente en Estados Unidos, fue acusado formalmente el jueves de cargos federales de drogas y armas de fuego después de que las autoridades supuestamente descubrieron más de 40 libras de metanfetamina, tres armas y más de 10.000 dólares en efectivo.

Los fiscales federales dicen que Singh operaba el restaurante Round Table Pizza en Dinuba, una ciudad del condado de Tulare a unas 30 millas al sureste de Fresno, y usaba el negocio para distribuir grandes cantidades de metanfetamina.

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Singh se declaró inocente durante su lectura de cargos el jueves. No está detenido, según The Fresno Bee.

El restaurante Dinuba figura como cerrado permanentemente en Google.

“El empleado involucrado en el incidente reportado había trabajado en este lugar durante aproximadamente un mes y medio”, dijo la compañía a GV Wire.

Erin Mandzik, directora senior de comunicaciones corporativas de FAT Brands, la empresa matriz de Round Table Pizza, dijo a The Fresno Bee que el restaurante era de propiedad y operación independiente.

Mandzik dijo que los propietarios locales no tenían conocimiento de la supuesta actividad ilegal antes de que saliera a la luz y estaban cooperando plenamente con las autoridades, según el periódico.

Fox News Digital se acercó a Round Table Pizza en busca de información adicional sobre el papel de Singh, la propiedad del restaurante y la decisión de cerrar permanentemente el local.

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Agentes federales registraron la casa de Singh y el restaurante el 18 de agosto como parte de una investigación sobre el crimen organizado indio en el Valle Central de California, según la Fiscalía Federal para el Distrito Este de California.

Los investigadores supuestamente encontraron aproximadamente 13,8 kilogramos, o más de 30 libras, de presunta metanfetamina en la casa de Singh, informó The Fresno Bee.

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Otros aproximadamente 4,9 kilogramos, o casi 11 libras, supuestamente estaban empaquetados en cinco bolsas de plástico transparente dentro del Hyundai Sonata de Singh estacionado en el restaurante, según el periódico.

Los agentes también confiscaron una pistola semiautomática y 11.800 dólares en efectivo, informó el medio.

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Las fotografías publicadas por el Departamento de Justicia mostraban dos pistolas supuestamente incautadas durante la investigación, incluida una con un marco de color verde azulado. Otra imagen mostraba bolsas de plástico transparente que contenían una sustancia cristalina que las autoridades identificaron como metanfetamina.

Un gran jurado federal acusó a Singh de distribución de metanfetamina, posesión con intención de distribuir metanfetamina y posesión de un arma de fuego para promover un delito de tráfico de drogas.

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Según se informa, la investigación comenzó con un aviso en mayo sobre un presunto narcotraficante que operaba en Fresno y distribuía sustancias controladas.

Posteriormente, los investigadores recibieron información sobre un traficante conocido como “Camy”, quien fue descrito como un indio sij involucrado en transporte de larga distancia, según documentos judiciales citados por The Fresno Bee.

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“La información identificó al narcotraficante como ‘Camy’ y lo describió como un hombre indio sij involucrado en transporte de larga distancia”, decía una declaración jurada del FBI, según el medio. “El sospechoso trabajó con una red de otros camioneros indios sikh para transportar narcóticos”.

Los investigadores desarrollaron evidencia que indica que una red de camioneros transportó cientos de kilogramos de cocaína desde México a Estados Unidos para un cártel mexicano no identificado, informó The Fresno Bee. Singh no ha sido acusado de ningún delito relacionado con la cocaína.

El Grupo de Trabajo del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad del Valle Central identificó posteriormente a Singh como sujeto de la investigación, dijeron los fiscales federales.

Las órdenes de registro firmadas el 13 de agosto cubrían a Singh, su casa y el restaurante Dinuba, según The Fresno Bee. Cinco días después, los agentes supuestamente vieron a Singh salir del restaurante y conducir hasta su casa antes de registrar ambas propiedades.

Singh supuestamente dijo a los investigadores que no había vendido metanfetamina durante aproximadamente dos meses y afirmó que estaba almacenando las drogas para un amigo, según el medio.

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Singh enfrenta al menos 10 años de prisión federal si es declarado culpable de cargos de drogas. El recuento de armas de fuego podría añadir al menos cinco años más tras las rejas.

Los fiscales enfatizaron que los cargos son acusaciones y que se presume que Singh es inocente a menos que se demuestre su culpabilidad.

La próxima audiencia de Singh en el tribunal federal está programada para el 4 de noviembre.