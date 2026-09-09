Caroline Dubois vs Amelia Moore: la victoria de la británica mantiene el enfrentamiento de Alycia Baumgardner en imagen

En apenas su quinta pelea profesional, Moore, que tiene dos campeonatos nacionales estadounidenses gracias a una respetable carrera amateur, mostró agallas admirables, pero careció de la calidad para molestar a su enemigo.

Estaba claro que Dubois había boxeado 70 rounds profesionales más que Moore, y ella restó importancia a ser cuatro pulgadas más baja para evitar cualquier peligro.

Ahora se prevé que Dubois, invicto en 15 peleas profesionales con 14 victorias, se enfrente a Baumgardner el próximo año, en caso de que el estadounidense venza a Turhan.

Dubois y Baumgardner, quienes dieron conferencias de prensa separadas para promocionar sus respectivas próximas peleas en Birmingham el jueves, se han estado criticando mutuamente durante un año.

Y continuó en primera fila después de la pelea, con Baumgardner presente en lo que ella llamó una “misión de exploración” en Dubois el sábado por la noche.

La nueva personalidad curada por el MVP de Dubois, atrevida y segura de sí misma, quedó en exhibición mientras criticaba a Baumgardner por entrar en “mi división, soy la mejor aquí”, en un intercambio lleno de palabrotas.

También ha realizado cambios fuera del ring, incluida una sorprendente decisión de cambiar de entrenador.

Dubois dejó a Shane McGuigan en Londres, quien la ayudó a ganar dos títulos mundiales en la división de peso ligero, y optó por mudarse a Los Ángeles para trabajar con el renombrado entrenador estadounidense Manny Robles en su objetivo de llevar su carrera al siguiente nivel.

Baumgardner ha dicho que “absolutamente” quiere pelear contra Dubois, y si la peleadora de 32 años sube con éxito al peso ligero y reclama el título de la FIB en Texas el 8 de noviembre, entonces deberían encabezar otra exhibición de MVP del boxeo femenino.