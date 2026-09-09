Nuevo informe muestra el costo económico de las redadas de ICE

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Scott Olson/Getty Images

Un nuevo estudio muestra que el miedo y el aislamiento generalizados causados ​​por las medidas enérgicas contra la inmigración que comenzaron a principios de 2025 tuvieron un costo económico significativo en el comercio de Chicago, drenando más de $1,260 millones de dólares de las empresas locales.

el informe publicado por la Universidad de Illinois en Chicago, utilizó datos anónimos de GPS de teléfonos móviles para rastrear el movimiento entre vecindarios de inmigrantes y no inmigrantes en todo el condado de Cook en Chicago. Los investigadores descubrieron que la rutina de ir y venir entre estas áreas colapsó casi inmediatamente después de que el presidente Donald Trump asumió el cargo el 20 de enero de 2025, en medio de rumores desenfrenados y las redadas posteriores de que Chicago sería el objetivo de redadas inmediatas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El profesor Matt Wilson, coautor del estudio, señaló con qué fuerza se sintieron las repercusiones económicas fuera de las comunidades de inmigrantes de la zona. El informe estima que la disminución de la movilidad de los consumidores costó a las tiendas minoristas y restaurantes en vecindarios de no inmigrantes aproximadamente $1,260 millones, mientras que al estado de Illinois le costó aproximadamente $107 millones en ingresos fiscales perdidos.

“Vemos una caída del 9% en el comercio minorista y una caída del 10% en las visitas a restaurantes, y persistió durante aproximadamente un año”, dijo Wilson a NPR. “Y no es que se haya recuperado después de un año. El comportamiento de la gente cambió sistemáticamente después del 20 de enero de 2025”. Dice que la ciudad aún tiene que recuperarse.

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Para las pequeñas empresas, una caída sostenida del 10% en el tráfico peatonal en el transcurso de un año puede suponer un grave golpe financiero. El nuevo estudio desafía las suposiciones sobre el aislamiento de la comunidad de inmigrantes, añadió Wilson. “Creo que mucha gente trata a las comunidades latinas y a algunas de inmigrantes como si fueran insulares y aisladas”, dijo Wilson. “Pero en realidad estas comunidades están mucho más integradas en la economía en general y viajan a lugares lejanos del condado de forma rutinaria”.

El intenso miedo que desencadenó estos cambios de comportamiento fue palpable en los días previos a la toma de posesión de 2025.

“Tengo que ir de compras, pero no lo he hecho. ¿Qué pasa si ICE está allí?” una camarera de Chicago llamada Caridad told NPR en ese momento, solicitando que se ocultara su apellido por temor a ser atacada. “La gente tiene más que miedo, está entrando en pánico”.

Desde entonces, las medidas enérgicas contra la inmigración del gobierno han resultado en cientos de miles de arrestos en todo el país. Hoy en día, la población de detenciones de inmigrantes se sitúa en un nivel récord de aproximadamente 65.000 personas .

La Casa Blanca defendió la agresiva estrategia de aplicación de la ley. En una declaración a NPR, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, dijo: “Sacar a estos criminales de las calles hace que las comunidades sean más seguras para los dueños de negocios y los clientes. Casi el 70% de los arrestos de ICE son de extranjeros ilegales acusados ​​o condenados por un delito en los EE. UU.”

Sin embargo, las estadísticas de la propia agencia de ICE muestran que aproximadamente el 70% de los detenidos actualmente no tienen condenas penales.

El nuevo informe es parte de un creciente cuerpo de investigación confirmando que las operaciones de control de la inmigración a gran escala envían graves conmociones económicas a las economías locales más amplias. Un informe de la Brookings Institution estima una disminución de aproximadamente 1,7 puntos porcentuales en el gasto agregado de los consumidores en los estados con un alto nivel de aplicación de la ley.