Un homenaje “en casa” a Roger H. Legault – Le Reflet du Lac

GOLF. Unas semanas antes de ingresar oficialmente al Salón de la Fama del Golf de Quebec, el fallecido Roger H. Legault disfrutó de una velada de homenaje por parte de sus seres queridos y ejecutivos de Golf Québec el 13 de agosto en el Venise Golf Club.

Y no es casualidad que este encuentro – organizado por su socia Chantal Gilbert – tuviera lugar en Venecia, ya que Legault actuó como capitán y presidente de este club durante unos treinta años, antes de su muerte el 13 de marzo de 2023 a la edad de 80 años.

Pero la contribución de los Magogois al panorama del golf se ha extendido mucho más allá de la región. Árbitro de nivel internacional, también ha desempeñado funciones destacadas en Golf Québec y Golf Canada.

“Hubo varios acontecimientos notables durante su carrera, pero sé que estaba particularmente orgulloso de su mandato como vicepresidente del Open de Canadá en 1997 y de presidente del Open Senior de Canadá en 1999”, afirmó su hermano Pierre Legault.

De carácter afable y querido por todos, fue también un jugador formidable en el campo, habiendo formado parte de la selección de Quebec en algunas ocasiones. â€”Ha acertado hasta ahora. Me salvó a menudo cuando éramos compañeros en el mismo torneo…, recuerda entre risas André Maltais, quien también será incluido en el Salón de la Fama del Golf de Quebec en 2024.

Amigo personal del fallecido y entusiasta del golf, el presidente del Salón de la Fama del Deporte de Sherbrooke, Jean Perrault, recordó que Roger H. Legault tenía su propia placa honorífica desde septiembre de 2020, en el paseo del Lago de las Naciones. “Es un hombre que dejó su huella en la comunidad regional”, elogió el ex alcalde de Sherbrooke.

Roger H. Legault será incluido oficialmente en el Salón de la Fama al mismo tiempo que Larry Boyle (fallecido en 2023) y Maurice Dagenais (fallecido en 2019), otros dos grandes constructores del golf de Quebec. Los tres destinatarios, que son, por cierto, los fundadores del Panthéon québécois, se convertirán así en los 46mi47mi y 48mi miembros de este selecto club.

La ceremonia tendrá lugar el 13 de octubre en el prestigioso Royal Montreal.