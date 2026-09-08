WRC Paraguay – Neuville lamenta su elección tras su retirada: ‘Destruimos todo’ – RTBF Actus

Víctima de un pinchazo en la primera etapa tras desviarse demasiado en una curva, Thierry Neuville Decidió continuar la carrera sin cambiar ruedas. Esto provocó daños al coche, especialmente a la suspensión. El equipo belga intentó repararlo, en vano.

“Es extremadamente frustrante. Este es el peor escenario que podríamos imaginar. Vinimos aquí con mucha ambición… Deberíamos haber parado y cambiar la rueda. Con la información que teníamos, podríamos haber hecho 20 kilómetros con la rueda trasera pinchada. Hicimos 14, pero lo destruimos todo y lo perdimos todo.“, confió Neuville al micrófono de nuestro corresponsal especial Olivier Gaspard.

Antes de especificar: “Cuando tuvimos un pinchazo, sentí que se había arrancado el tubo de freno. Nos dijimos a nosotros mismos que incluso si paráramos para cambiar el neumático, todavía no podríamos conducir rápido. Mirando hacia atrás, con todo lo que pasó en las etapas que siguieron, lamento no haber podido continuar.“

No debería sorprender que la mecánica o los neumáticos fallen.

El belga no es el único piloto que ha sufrido problemas de pinchazo. Sébastien Ogieren particular, abandonó por la misma razón.

“Podemos culpar a la fábrica de neumáticos, pero también hay que decir que las reparaciones de las carreteras a veces están mal hechas, como aquí. Le pusieron piedras grandes, muy afiladas. Son bloques francamente grandes. No debería sorprender que la mecánica o los neumáticos fallen.“, concluyó Neuville.