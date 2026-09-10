Rally Paraguay 2026: TC4- Fourmaux se relanza

REFLEJOS

Después de una serie de etapas especiales muy difíciles, los competidores pueden tomar un respiro en este tiempo sin presentar ninguna dificultad. Adrien Fourmaux ha podido disfrutar notablemente al conseguir un primer scratch por delante del Toyota de Oliver Solberg.

Autor del tercer tiempo, Hayden Paddon consolida su posición de líder, con más de veinte segundos de ventaja sobre Josh McErlean y Elfyn Evans. Al galés le sigue de cerca Sami Pajari, perjudicado por un pequeño problema con su Toyota esta mañana.

A pesar de su gran pinchazo en el TC3, Adrien Fourmaux ocupa la quinta plaza provisional del WRC por delante de Jon Armstrong. Intocable hasta entonces, Diego Domínguez posiciona su Toyota GR Yaris Rally2 en mitad del Rally1 con una buena ventaja en WRC2 por delante de Gus Greensmith.

Por su parte, Yohan Rossel está decepcionado por su inicio de carrera y se encuentra a más de dos minutos del liderato.

A diferencia de las especiales anteriores, el recorrido será perfectamente idéntico al de 2025. En este autódromo, la velocidad media será obviamente menor y las diferencias fueron muy pequeñas el año pasado.

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REACCIONES DEL CONDUCTOR

evans

1:55.1 Realmente no miré la clasificación general. Están sucediendo muchas cosas. Hay tantos pinchazos que es increíble. La tarde promete ser muy difícil. Cerámica

1:54.6 Es un gran especial. Me gustan este tipo de tramos, es un poco ‘Mickey Mouse’, pero es divertido de conducir. Parece que podemos unirnos al público y eso es lo principal después de esta mañana. solberg

1:54.0 Fue una muy buena mañana, realmente limpia, sólida y muy agradable. Sentí que tenía el control de la situación y pilotaba bien, y ese era el plan. En la etapa anterior, al frenar, unos 20 metros antes de la curva, el motor se paró. A partir de ahí, eres sólo un pasajero y se convierte en una especie de viaje ligero todoterreno. Sabía que nunca podría volver a arrancar el motor. Así que tuve que pedir ayuda a la gente, pero allí era demasiado estrecho para poder empujar el coche y arrancarlo. Y luego, más tarde, tuvimos un pinchazo. No tengo ni idea de cómo lo conseguimos, pero imagino que es igual para todos. Entonces es muy desafortunado, muy desafortunado, pero así es la vida. Fourmaux

1:53.0 Todavía es un rally largo, por lo que podríamos lograr una gran remontada. Esta etapa fue bonita y al menos no había piedras. Creo que habrá menos piedras en las especiales de la tarde. Paddón

1:54.6 Probablemente he aprendido, en la vida, que también hay que saber saborear un poco estos momentos. Así que sí, es muy especial encontrarse en esta posición después de todo este tiempo. Una vez más, algunas circunstancias jugaron a nuestro favor, pero sí, es realmente agradable. De todos modos, tenemos que empezar de cero, reenfocarnos e intentar hacer lo mismo esta tarde. McErlean

1:55.8 La mañana estuvo buena. Realmente podemos alegrarnos y, efectivamente, nos espera una tarde importante; Por tanto, debemos mantener esta dinámica. Cuando luchas por podios en el WRC, no es tan malo. Armstrong

2:11.4 El coche todavía funciona. Sólo estamos un poco preocupados por la temperatura del agua y nos quedamos sin energía porque dañamos la parte delantera. Así que intentaremos comunicarnos con el soporte ahora para solucionar este problema. Rossel Por el momento nada va bien.

PRÓXIMO ESPECIAL : ES5- Cambyreta 2 (24,65 km) a partir de las 19.19 horas (viernes 28 de agosto de 2026)