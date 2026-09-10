Tottenham Hotspur v Newcastle: cómo calificaron los jugadores

Antonin Kinsky: A diferencia de su compatriota Lukas Hornicek, el portero de los Spurs no tuvo nada que hacer en la primera parte, sólo pudo observar cómo el disparo de Elanga se estrelló en el poste tras el descanso antes de que el improvisado intento de Wissa pusiera el 2-0. 5

Archie Gray: Nunca puedo criticar su esfuerzo, pero ¿está en su mejor momento como lateral derecho? 5

Micky van de Ven: Primer inicio de temporada del capitán. Recibió una reserva anticipada innecesaria, pero realizó un desafío deslizante crucial para negarle a Wissa dentro del área. 6

Jan Paul van Hecke: Regresé para hacer un bloqueo para negarle a Willock. La comodidad en la posesión permitió a los Spurs evitar la presión del Newcastle. Estuvo cerca con un cabezazo. 6

Andy Robertson: Fue una amenaza en la primera mitad, pero no pudo evitar que Dedic rematara de cabeza para preparar el gol de Elanga. 5

Rodrigo Bentancur: El trabajo a menudo pasa desapercibido. Interrumpió el juego y recuperó el balón en varias ocasiones. 5

Sandro Tonali: Un comienzo inestable cuando se enfrentó por primera vez a su antiguo club. Es evidente que todavía estoy mejorando mi forma física. Falló en la preparación para ambos goles. Irónicamente, aclamado por los aficionados visitantes cuando salió. 4

Mateo Fernández: Primer inicio en la Premier League para el club. Siempre lució positivo y los saques de esquina causaron uno o dos problemas en la primera mitad. 5

Pedro Porro: El El ganador de la Copa del Mundo jugó más adelante en la banda derecha y tuvo un par de oportunidades, viendo un tiro bloqueado por Hall y una volea que se fue por encima. 5

Omar Marmush: El debutante fue rápidamente lanzado en paracaídas a la alineación titular, después de haber atormentado al Newcastle tantas veces antes con el Manchester City. Golpea la red lateral en volea. Un pase inverso inteligente creó una apertura para Robertson. 6

Mathys Teléfono: Vio un esfuerzo punzante bien salvado, pero también frustró a la multitud al regalar el balón. 4

Substitutos:

Kudus (en 68, teléfono): Bienvenido regreso tras estar de baja desde enero por una grave lesión en el cuádriceps 5

Moore (en 68, gris): 5

Udogie (en 68, Robertson) 5

Dominic Solanke (75, Tonali): 5

Subs no utilizados: Dubravka, Senesi, Gallagher, Bergvall, Davies