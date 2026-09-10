The Athletic: la mentalidad defensiva de Anthony Edwards convenció a Kuminga para unirse a los Timberwolves

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Mientras Jonathan Kuminga reflexionaba sobre hacia dónde lo llevaría su próximo viaje en el baloncesto, recibió una llamada de Anthony Edwards que puso a los Minnesota Timberwolves al frente y al centro de su mente.

Edwards y Kuminga son espíritus afines en el baloncesto, en cierto modo. Dos jugadores de alto vuelo a quienes les gusta meter el balón en la canasta y se deleitan en derribar a un defensor durante el regate cuando el reloj de lanzamiento se está acabando. Pero lo que realmente resonó en Kuminga sobre la conversación, dijo su agente, Aaron Turner, fue que Edwards no habló en absoluto sobre anotar.

“Ant estuvo muy activa en su reclutamiento”, dijo Turner.El Atlético. â€œUna cosa que hizo fue centrar su mensaje en: “Realmente vamos a proteger esto”. Todos miraron el lado ofensivo. JK y yo miramos más hacia el lado defensivo”.

Turner es muy consciente de la percepción que rodea a su cliente. Kuminga pasó sus primeras cuatro temporadas y media con los Golden State Warriors, y su relación con el entrenador Steve Kerr se volvió polémica antes de ser traspasado a los Atlanta Hawks en febrero. Algunos describieron a Kuminga como un jugador más preocupado por convertirse en un anotador destacado que por encajar con Steph Curry, Klay Thompson y los Warriors, que persiguen el campeonato.

La decisión de Kuminga de rechazar significativamente más dinero de Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers y Chicago Bulls esta semana a favor de una oferta de dos años y $12 millones de los Timberwolves podría ayudar a cambiar esa visión de él como un jugador decidido. El acuerdo tiene una opción de jugador para 2027-28, lo que le da a Kuminga la flexibilidad de volver a ingresar al mercado el próximo verano si hay acuerdos más importantes disponibles. Pero Turner dijo que esta vez el dinero no influyó en la decisión de Kuminga.

“Nos sentamos en el gimnasio esta semana y le pregunté cuál es la mejor situación de baloncesto?”, dijo Turner. â€”Dijo Minnesota. Bueno, nada más importa. ¿Por qué irías a otro lugar?

No fue sólo Edwards quien impresionó a Kuminga. Cenó en Miami con el presidente de operaciones de baloncesto del equipo, Tim Connelly, quien no se anduvo con rodeos sobre lo que los Wolves podrían darle a Kuminga y lo que le pedirían también. El propietario Alex Rodríguez se conectó con él para demostrarle que tendría respaldo en Minnesota en los niveles más altos. LaMelo Ball y Jaden McDaniels también se acercaron y le dijeron cuánto lo querían en el equipo. Y el entrenador Chris Finch tuvo varias conversaciones largas con Kuminga sobre la cultura de responsabilidad del equipo.

“Fue un factor de respeto tan sólido de arriba a abajo”, dijo Turner.

Todos los Wolves mencionaron cómo Kuminga promedió 20,8 puntos por partido con un 54 por ciento de tiros en su enfrentamiento de playoffs de 2025 contra Golden State. Le dijeron cuánto necesitaban su tamaño y su atletismo después de canjear a Julius Randle y Naz Reid en la temporada baja. Después de la forma en que terminaron las cosas para Kuminga con los Warriors, y la decisión de Atlanta de no ejercer su opción de contrato de $24 millones cuando terminó la temporada, el amor que Minnesota mostró por Kuminga lo convenció.

“Esta es tu oportunidad de ir a un lugar en el que puedes sentir que te creen”, dijo Turner a Kuminga. â€”Te van a animar. Te van a empujar, pero no van a huir de ti”.

Turner tiene una larga relación con Connelly y el gerente general de los Wolves, Matt Lloyd. Minnesota comenzó el reclutamiento con solo el salario mínimo de veterano de $3.6 millones para ofrecer, pero Turner instó a Connelly y Lloyd a liberar más dinero para tener una oportunidad real de conseguir a Kuminga para su puesto vacante de ala-pivote. Cuando el nuevo propietario controlador Marc Stad le dijo a Connelly que tenía luz verde para hacer lo que fuera necesario para alcanzar la excepción de nivel medio del contribuyente de $6 millones, la puerta se abrió en serio y Edwards la derribó de una patada.

Edwards, el rostro carismático de la franquicia, ha mejorado su liderazgo vocal este verano, incluso cuando ayudó a organizar un viaje del equipo a París para hacer ejercicio en la ciudad natal de Rudy Gobert. Edwards jugó para Kerr en los Juegos Olímpicos de París, por lo que podía identificarse con Kuminga cuando hablaba de lo que no le funcionó con los Warriors. Edwards se refirió a menudo a la serie de playoffs en sus conversaciones y le dijo a Kuminga que los Wolves no tenían respuesta para él en ninguno de los extremos de la cancha.

Anthony Edwards encabeza el nuevo viaje de los Timberwolves a París Reunir al equipo durante el verano para practicar y convivir se ha convertido en una especie de principio rector para Edwards.

“Ant puede identificarse con JK de una manera que muy pocos, si es que hay alguno, en el mundo pueden hacerlo”, dijo Turner. “Que él dijera: ‘Sé lo que puedes hacer’ significó mucho”.

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Jon Krawczynskies un escritor senior de The Athletic que cubre los Minnesota Timberwolves, la NBA y los Minnesota Vikings. Jon se unió a The Athletic después de 16 años en The Associated Press, donde cubrió tres Juegos Olímpicos, tres Finales de la NBA, dos Ryder Cups y el Juego de Campeonato de la NFC de 2009. Puedes seguir a Jon en X. @JonKrawczynski.