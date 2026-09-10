Campeonato del Tour de la PGA | Min Woo Lee da dos pasos por delante

Min Woo Lee hizo que su primera aparición en el PGA Tour Championship fuera inolvidable, disparando una ronda sin bogeys en el campo de East Lake suavizado por la lluvia para registrar un 62 (-8) que igualó el mejor puntaje de su carrera en el PGA Tour y le permitió tomar una ventaja de dos golpes el jueves.

David Ferguson



Prensa asociada



Con dos segundos puestos este año, en Pebble Beach y el Abierto de Escocia, Lee tenía asegurado estar entre los 30 mejores jugadores que competían por la Copa FedEx, el premio de 10 millones de dólares y una exención de cinco años en el PGA Tour. Pero estas últimas semanas, realmente no se sentía parte del grupo. top 30.

“Dos semanas muy normales estas últimas dos semanas. Probablemente fue el momento más difícil que he tenido en un campo de golf, lo cual no es bueno”, dijo Lee. Somos realmente afortunados de estar aquí y poder jugar buen golf para llegar a los playoffs. Parecía muy difícil”.

Ese sentimiento no estaba presente el primer día del evento final de la temporada de la Copa FedEx. Casi nunca estuvo bajo presión para hacer el par, hizo cuatro de sus ocho birdies desde más de 10 pies y terminó primero por delante de Viktor Hovland, Collin Morikawa y Chris Gotterup.

FOTO COLIN HUBBARD, PRENSA ASOCIADA Scottie Scheffler y Matt Fitzpatrick, tras finalizar su ronda el jueves

Scottie Scheffler comenzó su día con un putt de 6 pies para par y nunca estuvo cerca del bogey durante su ronda de 65.

También casi se había recuperado de la enfermedad de manos, pies y boca que contrajo la semana pasada, que le provocó ampollas en los pies, las manos y la garganta. Las manos eran el mayor problema. Están bien ahora. Todavía hay algo persistente en su garganta, pero su voz sonaba mucho mejor que hace una semana.

El testimonio más elocuente provino de Matt Fitzpatrick, quien también jugó con él en la primera ronda en Bellerive la semana pasada.

â€”Jugué con él la semana pasada y me dijo: “Pensé que te había cabreado o algo así”. No me hablaste durante dos días”, dijo Scheffler. Le dije: “No, es sólo que no podía hablar”.

Sólo un campeón

Scheffler es el número uno en la Copa FedEx (se embolsó un bono de $23 millones la semana pasada), pero eso no importa en East Lake. Según el formato actual, cualquiera de los 30 jugadores que ganan el PGA Tour Championship es nombrado campeón de la Copa FedEx.

Tommy Fleetwood, quien abrió con un 66 para defender su título, fue el campeón de la Copa FedEx a pesar de no haber obtenido una victoria este año antes del torneo. Lee se encuentra en la misma situación este año. Entre los ocho jugadores que alcanzaron una puntuación de 65 o más, sólo uno más, Ludvig Ã…berg, aún no ha ganado este año.

FOTO MIKE STEWART, PRENSA ASOCIADA Tommy Fleetwood en la calle del primer ministro en East Lake

La solución inmediata de Lee fue cambiar a un eje un poco más pesado en sus hierros después de que su entrenador notó que estaba haciendo swing más rápido de lo habitual. Este control ayudó a frenar su impulso y funcionó.

Hizo un birdie el día 18miÂ hoyo (par 5) para terminar con un 62, igualando así la puntuación que había conseguido a principios de año en el campo Nicklaus Tournament del PGA West. Era entonces el desierto de California durante el American Express, un torneo famoso por sus bajas puntuaciones. Éste podría haber sido más fácil, dadas las condiciones.

Un aguacero que cayó aproximadamente una hora antes del primer tee suavizó los greens, lo que se reflejó en los puntajes. Los 29 jugadores que compitieron terminaron todos a la par o mejor, y el campo registró un hándicap de 66,7.

El campeón del US Open 2025, JJ Spaun, estuvo ausente del torneo: se retiró tras cinco hoyos por una lesión en el hombro.

Spaun dijo que sintió un dolor agudo en el omóplato derecho el martes y pasó dos días tratando de controlarlo.

FOTO COLIN HUBBARD, PRENSA ASOCIADA JJ Spaun ha abandonado el torneo.

“Hoy me sentí mucho mejor, especialmente en términos de movilidad”, afirmó. Pero creo que con el giro y la fuerza necesarios en un swing de golf, simplemente no es muy cómodo. Físicamente no puedo competir al más alto nivel”.

Wyndham Clark, ganador del Campeonato BMW la semana pasada, hizo dos birdies en sus últimos tres hoyos para terminar con una puntuación de 67.

Gary Woodland, que regresó al PGA Tour Championship por primera vez desde 2019, Adam Scott y el campeón del Abierto Británico, Ryan Fox, terminaron con una puntuación de 68. Rory McIlroy, el único tres veces ganador de la Copa FedEx, abrió con una puntuación de 68.

Russell Henley logró 18 pares para una puntuación de 70. Creció en Macon, Georgia, aproximadamente a una hora del club East Lake.