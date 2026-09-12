Resumen de voleibol: Willmar Cardinals hace clic rápidamente en el primer partido

WILLMAR – Los nervios del primer partido no fueron motivo de preocupación para el equipo de voleibol de Willmar.

Incluso con una plantilla joven, los Cardinals tuvieron éxito en su primer partido de temporada.

Vencieron a St. Peter en tres sets en Willmar Middle School, 25-11, 25-10, 25-9.

Ellery DeBoer, de 1 año, estudiante de último año de Willmar, coloca el balón mientras Nora Mitteness, estudiante de último año, carga hacia la red durante un partido fuera de la conferencia contra St. Peter el viernes 28 de agosto de 2026 en la escuela secundaria Willmar. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

La plantilla de Willmar está liderada por seis seniors y un junior. Más allá de eso, hay un estudiante de segundo año, cinco estudiantes de primer año y un par de estudiantes de octavo grado.

Eso no importó el viernes.

“Han estado jugando voleibol de tan alto nivel y tienen mucha confianza”, dijo la entrenadora en jefe de los Cardinals, Leah Brogdon. â€”Primero viene de nuestros capitanes. … El liderazgo es una gran parte de eso.

Sydney Zuidema, estudiante de primer año de Willmar, de 14 años, celebra con su compañero de equipo Jordan Blahosky durante un partido fuera de la conferencia contra St. Peter el viernes 28 de agosto de 2026 en la escuela secundaria Willmar. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

“Tenemos (grandes) objetivos este año y ellos simplemente fueron tras ellos”.

Clasificados terceros en Clase AAA en la encuesta de pretemporada de entrenadores, los Cardinals mostraron equilibrio en toda la cancha.

El ataque fue dirigido por las estudiantes de último año Maddie Molacek y Nora Mitteness. Ambos tuvieron 11 asesinatos. En el exterior, Brooklyn Schnichels, estudiante de octavo grado, logró siete remates y Sydney Zuidema, estudiante de primer año, cinco.

Malea Hansen, estudiante de segundo año de Willmar, de 7 años, y Brooklyn Schnichels, de 5 años, de octavo grado, suben para defender un swing de St. Peter’s Maya King durante un partido fuera de la conferencia el viernes 28 de agosto de 2026 en la escuela secundaria Willmar. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

Ellery DeBoer, armador senior de Willmar y comprometido de Michigan State, tuvo 33 asistencias.

“Es realmente un alivio porque no tienes que depender de una sola persona cuando tienes un equipo lleno de grandes bateadores”, dijo DeBoer. “A todos les fue muy bien y estoy muy orgulloso de ellos”.

La última fila hizo mucho para mantener a los Cardinals en el sistema y mantener el balón en juego.

“En servicio y recepción, juro que ni siquiera tuve que moverme”, dijo DeBoer. “Y luego, en defensa, hacía la transición hacia la red en casi todas las jugadas porque Jordan (Blahosky), Isley (Ripperger) y Harper (Wilson) estaban cavando balones. Se siente bien tener un equipo tan luchador”.

Maddie Molacek, estudiante de último año de Willmar, de 12 años, va a inclinar el balón sobre un par de bloqueadores de St. Peter durante una no conferencia el viernes 28 de agosto de 2026 en la escuela secundaria Willmar. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

Wilson, un especialista defensivo junior, lideró al equipo con nueve ataques. También tuvo cuatro saques ace. Cinco Cardenales terminaron con más de cinco ataques.

“En la práctica, todos nos apoyamos mucho y nos animamos unos a otros constantemente”, dijo Ripperger, un estudiante de último año, sobre la última fila. Ella compartió sus deberes de líbero con Blahosky el viernes.

Ripperger añadió: “Creo que nuestra mayor fortaleza es que siempre nos animamos unos a otros a dar lo mejor de nosotros mismos. No hay tensión, ni nada. Todos nos sentimos tan libres de jugar libremente. Nos apoyamos mutuamente pase lo que pase”.

Los Cardinals regresan a la acción el sábado en el Breakdown Side Out Classic en New Prague High School. Willmar se enfrenta a Mayer Lutheran, el segundo equipo clasificado de la Clase A, a las 5:30 p.m.

Servicio (ases): Harper Wilson 4, Nora Mitteness 4, Jordan Blahosky 3, Brooklyn Schnichels 2, Bailey Schnichels 1, Isley Ripperger 1, Ellery DeBoer 1… Asistencias en set: DeBoer 33, Ripperger 4, Wilson 2, Br. Schnichels 1… Golpear (mata): Molacek 11, Mitteness 11, Br. Schnichels 7, Sydney Zuidema 5, Malea Hansen 4, DeBoer 3… Bloqueo (ases): Hansen 1, DeBoer 1/2, Mitteness 1/2, Br. Schnichels 1/2, Zuidema 1/2… Digs (5 o más): Wilson 9, DeBoer 7, Blahosky 6, Zuidema 5, Ripperger 5

New London-Spicer obtuvo marca de 4-0 en el Purple Pride Invitational en Albany.

Los Wildcats vencieron a Maple Lake 2-0, Rocori 2-0, Annandale 2-1 y Watertown-Mayer 2-0.

NLS 2, Maple Lake 0 (25-18, 25-18)

NLS 2, Rocori 0 (25-20, 26-24)

NLS 2, Annandale 1 (21-25, 25-21, 15-7)

NLS 2, Watertown-Mayer 0 (25-16, 25-11)

Central Minnesota Christian School obtuvo marca de 4-0 para obtener el primer lugar en el Howard Lake-Waverly-Winsted Invitational en Howard Lake.

CMCS venció a Westonka 2-0, Glencoe-Silver Lake 2-0, Paynesville 2-0 y St. Cloud Cathedral 2-0.

En esos cuatro partidos de dos sets, Mya Dannen de los Bluejays tuvo 23 remates y Emery Fussy tuvo 22. Sienna Duininck tuvo 73 asistencias en sets, Aurora Rosen tuvo 25 ataques y Maddy Vander Ark tuvo 24.

Paynesville tuvo marca de 3-1 y KMS tuvo marca de 1-3.

CMCS 2, Westonka 0 (25-14, 25-12)

Catedral de Santa Nube 2, ACGC 1 (25-17, 23-25, 15-13)

KMS 2, HLWW 0 (25-19, 25-19)

Paynesville 2, Glencoe-Silver Lake 0 (25,15, 25-22)

CMCS 2, Glencoe-Silver Lake 0 (25-18, 25-13)

Westonka 2, KMS 0 (25-23, 25-17)

CMCS 2, Catedral de St. Cloud 0 (25-18, 25-14)

Paynesville 2, KMS 0 (25-20, 26-24)

CMCS 2, Paynesville 0 (25-23, 25-10)

Melrose 2, KMS 0 (25-20, 25-18)

Paynesville 2, ACGC 1 (13-25, 26-24, 15-11)

Estadísticas no disponibles

Servicio (ases): Emery Fussy 9, Sienna Duininck 6, Kaylee Dannen 3, Mya Dannen 2, Aurora Rosen 2, Maddy Vander Ark 2… Asistencias en set: Duininck 73, M. Dannen 2, Rosen 2, Fussy 1, Addyson Fagen 1… Golpe (muertes): M. Dannen 23, Fussy 22, Vander Ark 13, Ellie Wieberdink 10, Duininck 9, K. Dannen 5… Bloqueo (ases): K. Dannen 14, Wieberdink 13, Duininck 10, M. Dannen 10, Vander Ark 4, Fussy 2… Digs (5 o más): Rosen 25, Vander Arca 24, Fussy 22, Duininck 15, M. Dannen 13, K. Dannen 9

Servicio (ases): Maddie Silas 8, Ira Gareis 5, Emily Holtkamp 3, Leah Wagner 3, Avea Finstrom 2, Brooke Johnson 1… Asistencias en set: Johnson 24, Wagner 22, Holtkamp 3, A. Finstrom 1, Makenna Grothe 1… Golpe (muertes): Silas 23, Kayleigh Finstrom 11, Wagner 10, Raina Finstrom 7, A. Finstrom 5, Grothe 3, Vanessa Olson 1… Bloqueo (ases): A. Finstrom 1, Silas 1… Digs (5 o más): Silas 34, Holtkamp 32, Wagner 21, Johnson 14, A. Finstrom 9, Gareis 7, R. Finstrom 7

Servicio (ases): Kylin Schaefer 5, Tayler Humbert 4, Lexi Stone 2, Ava Martinson 1, Rayah Leyendecker 2… Asistencias en set: Schaefer 24, Bria Larson 21, Humbert 1… Golpear (matas): Schaefer 1, Samantha Ludwig 5, Martinson 12, Brooklyn Wuertz 2, Savana Burr 10, Teagan Glenz 13, Leyendecker 7… Bloqueo (ases): Schaefer 1.5, Ludwig 1.5, Martinson 4.5, Wuertz .5, Burr 8, Glenz 7.5, Leyendecker 1… Excavaciones (5 o más): Schaefer 8, Larson 10, Humbert 28, Stone 17, Ludwig 5, Martinson 11, Wuertz 6, Leyendecker 12

Litchfield ganó uno de los cuatro partidos del Rush City Invitational.

Los Dragons vencieron a Rock Ridge 2-0 y cayeron ante Proctor, Hill-Murray y Chisago Lakes por puntuaciones idénticas de 2-0.

Supervisor 2, Litchfield 0 (26-24, 25-19)

Hill-Murray 2, Litchfield 0 (25-16, 25-20)

Lagos Chisago 2, Litchfield 0 (25-23, 25-23)