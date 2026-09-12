Coventry – Hull 0-1: “Nada mal para el peor equipo de la historia de la Premier League”

Había nerviosismo por los Sky Blues, que fue captado por el jefe Frank Lampard. Es algo que debe erradicarse rápidamente.

“Esta temporada siempre iba a ser muy diferente a la pasada, pero sentí un poco de ventaja, esa calidad de pase y jugar seguro en lugar de jugar hacia adelante”, dijo. “Tal vez eso sea aprensión.

“No me gusta la excusa. La semana pasada eso fue válido por el nivel de la oposición, la ocasión, 25 años fuera y muchos debuts. No deberíamos usarlo como excusa hoy.

“Es un partido contra un equipo contra el que jugamos dos veces el año pasado y terminamos muy por encima de ellos. La Premier League da esa ventaja y tendremos que acostumbrarnos a eso rápidamente.

“La lección es que no esperes nada en la Premier League. Depende de cuánto quieras que sea (un golpe mental). Quedan 36 partidos, ya llevamos dos partidos. Depende de cómo quieras reaccionar ante las derrotas”.

Ashley Williams cree que la derrota afectará la confianza de Coventry.

El excapitán de Gales consiguió el ascenso a la Premier League con el Swansea en 2011 y sabe lo cruciales que pueden ser los primeros golpes psicológicos.

“El año pasado bombardearon el campeonato y estaban llenos de confianza al comenzar la temporada. Pero después de dos derrotas, de repente todo se vuelve mucho más difícil”, dijo en el programa Final Score de la BBC.

“Como jugadores, miras la tabla y no es agradable estar en el lado equivocado. Inmediatamente verán que ya están seis puntos por detrás de Hull y eso es una verdadera patada en los dientes.

“Todas esas pequeñas dudas empiezan a aparecer, así que tienen que ponerse manos a la obra y resolverlo rápido y estoy seguro de que Frank Lampard lo hará. Sin embargo, el siguiente partido visitante del Manchester City está lejos de ser ideal”.