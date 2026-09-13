Liverpool 2-2 Nottingham Forest: Andoni Iraola frustrado por la larga espera para hacer sustituciones

Liverpool El técnico Andoni Iraola dice que estaba enojado porque le impidieron hacer una triple sustitución antes durante el empate 2-2 de la Premier League del sábado contra Bosque de Nottingham.

Con el partido empatado 1-1 durante la segunda mitad en Anfield, el vasco quiso dar entrada a Ryan Gravenberch, Kostas Tsimikas y Rio Ngumoha.

Sin embargo, a pesar de que el balón salió fuera de juego tres veces, los jugadores se quedaron esperando en la banca porque el cuarto árbitro Tim Robinson tuvo problemas con el tablero.

Para aumentar las frustraciones del Liverpool, la tercera vez que el balón salió, en lugar de detener el juego para los cambios, Forest realizó un rápido saque de banda del que ganaron un penalti para retomar la ventaja.

El lateral del Forest, Neco Williams, se lanzó detrás de la línea de fondo del Liverpool y fue atrapado por el portero Alisson cuando lanzaba un disparo hacia la portería.

Cuando el balón se fue desviado, el árbitro Samuel Barrott hizo sonar su silbato y señaló el punto.

“Con el penalti, la situación ya terminó cuando aparece el contacto. Y no es un contacto agresivo”, dijo Iraola a la BBC Partido del Día.

“Pero más que eso nos quejamos de los sustitutos. Tuvimos que esperar unos tres minutos.

“Estaba teniendo un problema con el tablero, no sé si no estaba funcionando, pero definitivamente queríamos hacer los suplentes en los últimos dos o tres paros antes del gol.

“No fue sólo por eso, pero todo ayuda”.

En declaraciones a TNT Sports, añadió: “Un cuarto árbitro profesional no puede estar tres minutos. Ya le habíamos dado los suplentes dos o tres minutos antes.

“Ya estaba enojado porque en el paro anterior no pudimos hacer los cambios y luego, antes del saque de banda, pensé que sí podíamos hacerlo.

“No lo sé, tendrán que explicarlo. Pero ha tardado mucho tiempo”.