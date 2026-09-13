Herido, JJ Spaun obligado a retirarse – Golf Planète

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El ganador del US Open 2025, JJ Spaun, se vio obligado a retirarse este jueves durante la primera ronda del Tour Championship en Atlanta. Golpeado en un hombro, el estadounidense sólo jugó cinco hoyos antes de tirar la toalla. Una lesión que también podría comprometer sus posibilidades de participar en la próxima Presidents Cup.

El Campeonato de gira perdió a uno de sus 30 participantes después de unos pocos hoyos. JJ Spaun Se retiró durante la primera ronda en East Lake debido a una lesión en el hombro.

El estadounidense decidió parar tras realizar su golpe de salida en el par 5 del hoyo n°6. Entonces ya estaba en +4 después de cinco hoyos, después de dos bogeys y un doble bogey.

Buen ultimo

Spaun arrancó esta última etapa de los Playoffs en el puesto 22 de la Copa FedEx. La semana anterior, en Campeonato BMWse encontró en una buena posición después de 36 hoyos antes de retroceder durante el fin de semana con dos tarjetas de 72 y 73 para terminar empatado en el puesto 22.

Su retiro en Atlanta significa que finalmente terminará en el puesto 30 y último en la Copa FedEx 2026.

La Copa Presidentes ahora está en duda

Más allá de este final prematuro de temporada, el estado de su hombro podría tener otra consecuencia importante.

Spaun actualmente ocupa el décimo lugar en la clasificación del equipo de EE. UU. para el Copa Presidentes y era lógicamente uno de los candidatos a la selección de capitán Brandt Mantas de nieve.

Por tanto, su lesión llega en el peor momento cuando se acercan las opciones del capitán estadounidense.

Si se recupera rápidamente, podrá demostrar su experiencia en las principales competiciones por equipos desde que participó en el Copa Ryder 2025 En Bethpage Black con Estados Unidos.

Foto © Jorge Lemus/NurPhoto