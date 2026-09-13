Rally Paraguay 2026: Una primera especial ya de por sí loca

Campeonato Mundial de Rally FIA 2026 / Ronda 10 / Rally Paraguay 2026 / 27 – 30 de agosto de 2026 // Copyright mundial: TGR WRT / McKlein

REFLEJOS

Esta primera contrarreloj ya ha reservado algunas sorpresas desagradables para algunos competidores. El primero en verse afectado fue Takamoto Katsuta, que salió fuerte desde las primeras curvas y se vio obligado a abandonar.

Partiendo a buen ritmo, Sébastien Ogier sufrió un pinchazo, pero sólo cedió “sólo” veinte segundos al final. Pero el Toyota del francés se preocupa por un ruido extraño en la parada.

Por su parte, Thierry Neuville sufrió un pinchazo tras un mal aterrizaje en un salto. El belga no ha optado por parar y ha perdido más de dos minutos con probablemente daños en la suspensión trasera izquierda de su Hyundai. El campeón del mundo de 2024 finalmente se vio obligado a retirarse en el punto de parada.

Tercero en la salida tras el error de Katsuta, Oliver Solberg marcó el mejor tiempo por delante de los Hyundai de Adrien Fourmaux y Hayden Paddon.

En WRC2, dos grandes favoritos ya han desaparecido de esta primera jornada por errores: Virves y Cachon. Víctima de un pinchazo, Nikolay Gryazin perdió más de dos minutos mientras Yohan Rossel marcaba el segundo tiempo por detrás del local Diego Domínguez.

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PRESENTACIÓN

Este Rally de Paraguay 2026 arranca con una primera especial que ya es muy importante con una versión alargada en 6 km respecto al año pasado. Tras una primera mitad de especial más técnica, la segunda parte será más rápida con una serie de cruces.

Según Hankook, el riesgo de pinchazo será mayor que en el resto de tiempos de esta primera etapa. Por otro lado, el escaneo normalmente será menos importante.

El líder del campeonato, Elfyn Evans, abrirá la pista hoy por delante de sus cuatro compañeros de equipo Toyota.

REACCIONES DEL CONDUCTOR

Todos los pilotos de Toyota y Ford con 6 neumáticos blandos, Neuville y Paddon con 4 blandos y 2 duros, Fourmaux con 5 blandos y 1 duro.

katsuta Salida, vuelcos y abandono evans

14:16.5 Las condiciones son bastante correctas. Quizás tomé demasiado margen. Todo está bien por ahora. Cerámica

14:13.6 Tengo que comprobar algo en el enlace del coche. Ogier

14:30.8 Pinchazo trasero izquierdo. Ruido extraño al llegar. No hay comentarios del piloto. solberg

14:06.4 Estaba tan tenso. Tenía mucho miedo en los saltos después de Finlandia. Estaba muy resbaladizo, perdí la parte trasera muchas veces. Neuville Pinchazo trasero izquierdo. Nos desviamos un poco en un salto y pinchamos. Abandonado en el punto de parada, suspensión dañada. Fourmaux

14:09.5 Como era de esperar en los reconocimientos, hay muchos saltos y apretones. Había muchas piedras por todas partes y se producirán pinchazos. Para ser honesto, intenté superar esta etapa sin perder tiempo. Paddón

14:11.2 Fue realmente difícil. Hay muy poco agarre y cambia todo el tiempo. McErlean Estuvo bien. Es difícil mantener el rumbo en ciertos lugares. Es bueno haber terminado con el primero. Armstrong Fue un poco más delicado de lo que esperaba. Hay zonas resbaladizas y hemos tenido subviraje. Estamos en el final, pero las cosas ya empiezan a destruirse allí dentro. Rossel Fue difícil ser honesto. Intenté terminar la etapa después de ver salir a mis compañeros. cuerdas Salida por el mismo lugar que Katsuta, abandono. Cachon Vuelcos y abandono

PRÓXIMO ESPECIAL : ES2- Nueva Alborada 1 (15,66 km) Ã partir de 14h56 (Vendredi 28 AoÃ»t 2026)