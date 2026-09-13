Presunto intruso detenido frente a la casa de Kamala Harris en Malibú

La policía detuvo a un presunto intruso en la propiedad de la exvicepresidenta Kamala Harris en Malibú, California, el viernes por la noche, dijeron las autoridades.

El individuo ingresó a la propiedad, donde viven Harris y su esposo, Doug Emhoff, pero fue detenido por personal de seguridad antes de llegar a la casa, dijo el sábado Eduardo Negrón, portavoz de Harris.

â€”El vicepresidente Harris y el segundo caballero Emhoff no estuvieron presentes. Agradecen al personal de seguridad y de aplicación de la ley que respondió rápidamente”, añadió Negrón.

Los agentes del sheriff de Malibu Lost Hills respondieron a una llamada de persona sospechosa en la residencia a las 10:30 pm del viernes, dijo el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles en un comunicado.

“Cuando llegaron los agentes, se pusieron en contacto con el equipo de seguridad privada de la propiedad”, dijo el departamento. “Los agentes advirtieron y aconsejaron a la persona que estaba fuera de la propiedad a nuestra llegada que abandonara las instalaciones y se fue voluntariamente sin incidentes”.

El departamento agregó que se tomó un informe de invasión, pero no se realizaron arrestos. Los agentes de Malibu Lost Hills aumentarán las patrullas en el área como medida de precaución, dijo el departamento.

El incidente fue reportado por primera vez por TMZ.

El incidente en la casa de Harris se produce después de que el presidente Donald Trump revocara su protección del Servicio Secreto de Estados Unidos el año pasado.

Un alto funcionario de la Casa Blanca que confirmó la noticia en agosto pasado señaló que los vicepresidentes normalmente sólo reciben seis meses de protección después de dejar el cargo.

Ese cronograma es exacto, ya que el Congreso aprobó un proyecto de ley en 2008 que aclaraba los detalles del Servicio Secreto de los exvicepresidentes, sus cónyuges y sus hijos menores de 16 años durante un máximo de seis meses, a partir de que el vicepresidente dejara el cargo, aunque el entonces presidente Joe Biden firmó un memorando en enero de 2025 extendiendo la protección de Harris a 18 meses.