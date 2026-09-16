Por qué el Rally de Paraguay podría ser peor que el Safari de Kenia

Los pilotos del WRC esperan que el Rally de Paraguay sea una auténtica lotería. La previsión de lluvia podría transformar el evento en “un segundo Rally Safari” de la temporada.

Paraguay sorprendió a muchos equipos cuando este rally de tierra hizo su aparición en el WRC el año pasado. Su superficie única, hecha de una tierra parecida a la arcilla roja, había resultado particularmente difícil de domar. Este año, el rally es el más largo de la temporada con 358,88 km en el programa, incluidas cinco nuevas especiales.

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En seco, la superficie de la carretera se pule después de que pasa cada coche y se vuelve extremadamente resbaladiza. Este efecto se amplifica en mojado, como comprobaron los pilotos cuando las fuertes precipitaciones alteraron la clasificación el último día del año pasado. La gestión de los neumáticos también será crucial, ya que el lecho de roca queda expuesto en algunos lugares a través de la superficie de la carretera.

Pero el tema principal en el parque de asistencia antes del evento es el clima. El viernes debería ser seco, pero se esperan fuertes lluvias el sábado y domingo.

“Alguien dijo que casi podría ser como una segunda Kenia”Avance Sami Pajari Chez Toyota. “Si llueve, puede ser extremadamente difícil. Parece que el viernes podría ser aún más fácil en seco, aunque aquí ya es exigente con muchos saltos y apretones. También podría haber muchos pinchazos. No va a ser fácil, especialmente si llega la lluvia”.

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Según Oliver Solberg, las cantidades de agua esperadas podrían ser enormes.

“Parece que tampoco es sólo un poco de lluvia. Parecen las Cataratas del Niágara. Así que creo que cuando suceda será mucho peor que África”.at-il dÃ©clarÃ© Ã Motorsport.com.

“Tenemos esta tierra roja y cambia todo el tiempo. Ya durante el shakedown, es bastante difícil saber dónde está resbaladiza. Así que creo que cuando llegue la lluvia, si llega, será difícil en todas partes. Eso me gusta. Cuanto más complicado sea, mejor. Cuantas más cosas puedan suceder, más podremos cambiar las cosas”.

Ogier espera una lotería

Las condiciones podrían ser similares a las del Rally Safari. Foto de: Toyota Racing

Listo para luchar por la victoria después de su gran accidente en el Rally de Finlandia, el actual campeón del mundo Sébastien Ogier sabe lo que se necesita para domar a Paraguay después de ganar la primera edición del evento el año pasado.

El francés, sin embargo, se mostró frustrado por no poder sumar los 35 puntos posibles tras quedar atrapado por un fuerte aguacero al final del rally. Este año cree que el evento será aún más una lotería para las tripulaciones.

“Al menos, desde mi punto de vista, este fin de semana será una lotería. El viernes será la lotería de los pinchazos, y después será muy complicado con las condiciones, así que nunca se sabe”.at-il confié Ã Motorsport.com.

“Aquí es extremadamente difícil. Este suelo arcilloso casi no ofrece agarre. Así que creo que será muy interesante. Esa es la palabra que siempre usamos en estas condiciones cuando no sabemos realmente cómo describirlas, pero será complicado”.

En ciertos aspectos, los pilotos creen que el rally podría ser incluso más difícil que el Safari de Kenia, en particular porque las etapas ofrecen pocas zonas claras para recuperarse tras una salida de la carretera.

Elfyn Evans está en la cima del campeonato. Foto de: Toyota Racing

“Tuvimos condiciones bastante similares aquí el año pasado, tal vez no tan extremas como las que vamos a enfrentar ahora”.declaró Elfyn Evans, líder del campeonato con 30 puntos de ventaja sobre Sami Pajari.

“El problema es que en realidad hay muchas más cosas que atacar aquí que en Kenia. Sé que puede sonar extraño decir que no hay nada que atacar en Kenia, pero hay muchas menos secciones abiertas de pastizales aquí y más caminos adecuados bordeados de árboles, terraplenes, rocas y todo lo demás, por lo que será difícil”.

“Las etapas están casi completamente secas en este momento. Ya podemos ver en ciertos lugares que el riesgo de daños en la carretera y pinchazos es bastante alto. Será casi imposible predecir cómo evolucionarán con la cantidad de lluvia prevista. Creo que simplemente tendremos que intentar gestionar la situación meteorológica lo mejor que podamos cuando llegue el momento”.

¿Suspenso hasta el Power Stage?

Adrien Fourmaux quiere ganar. Foto de: Hyundai

Adrien Fourmaux impresionó durante esta prueba el año pasado, tomando la delantera en el rally el viernes antes de sufrir un pinchazo. El francés quedó entonces atrapado por la lluvia, ya que su Hyundai i20 N se había mojado. Cree que tiene el ritmo necesario para luchar por la que sería su primera victoria en el WRC, pero cree que el rally sólo se decidirá al final del Power Stage.

“Estoy feliz de venir aquí. Sé que será difícil. Mantuvimos el liderato durante mucho tiempo el año pasado, luego lo perdimos debido a un pinchazo, pero luego mantuvimos el segundo lugar y llegó la última etapa. Pero antes pasaron varias cosas, con el motor, el agua que entró, pasaron muchas cosas aquí, y creo que volverá a suceder, pero aprendimos del año pasado”.

“Hay muchas especiales nuevas. Se acerca la lluvia. Estará resbaladizo. Así que diría que todo es posible hasta el último kilómetro del Power Stage. Las carreteras son muy compactas en seco. Cuando hay agua, haces hidroaviones. Es como hielo”.

M-Sport toma precauciones adicionales

M-Sport espera hacerlo bien en condiciones difíciles. Foto de: M-Sport

M-Sport-Ford se está preparando para lo peor y ha traído snorkels que se pueden instalar en su Ford Puma Rally1 si los charcos se convierten en un problema. Sin embargo, las condiciones meteorológicas previstas podrían ofrecer una oportunidad para que el equipo británico tenga un buen desempeño en estas difíciles condiciones.

“Creo que podemos conseguir un buen resultado, pero sabemos que necesitamos que todo salga según lo planeado y eso no ha sucedido hasta ahora”.declaró Jon Armstrong, quien descubrirá el Rally de Paraguay.

“Lo único con lo que puedo compararlo es con el tramo del Goodwood Rally, que también tiene estas áreas brillantes a medida que la superficie se pule cada vez más por los autos que pasan. Excepto que aquí aparentemente no se necesitan tantos autos para comenzar a pulirla”.

“Es probablemente el terreno más resbaladizo que puedas encontrar. Y con la cantidad de lluvia pronosticada para el domingo, un barco podría ser más adecuado. Ya veremos”.concluyó el coéquipier Josh McErlean.

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– El equipo de Motorsport.com