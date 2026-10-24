VISTA PREVIA DE LOS DEPORTES DE OTOÑO 2026: Los ojos del voleibol de Bonners Ferry vuelven al estado con la mentalidad de la siguiente pelota





Última temporada: 5-18, 1-3 en 4A Intermountain

Entrenadores: Cynthia Cummings (entrenadora en jefe), Paula Petesch (entrenadora asistente), Amanda Graham (entrenadora asistente)

Devoluciones clave: Taren Bateman, padre; Aspen Graham, padre; Jaycee Bateman, entonces.

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Recién llegados clave: Bristol Hill, entonces.; Ryelle Short, jr.

Perspectiva: El equipo de voleibol de Bonners Ferry High pasó 2025 construyendo. Este año, los Badgers regresan a todos sus jugadores menos uno y están listos para competir por un viaje al torneo estatal 4A una vez más, dijo la entrenadora en jefe Cynthia Cummings.

Liderados por los co-capitanes senior Taren Bateman y Aspen Graham, los Badgers cuentan con una plantilla mucho más experimentada, lo que, según Cummings, le hace sentir que el equipo está por delante de la curva desde el principio. El entrenador en jefe de los Badgers dijo que los capitanes desempeñan papeles clave, no sólo dentro de la cancha, sino también fuera de ella, aportando energía positiva y liderazgo al equipo.

Bonners Ferry se apoyará en el estudiante de segundo año Jaycee Bateman como armador. Cummings dijo que la estudiante de segundo año será una pieza fundamental del equipo, ya que construye química con los bateadores del equipo.

Con sólo 11 jugadores en la plantilla, Cummings dijo que cada jugador es invaluable para el éxito del equipo. Ella dijo que los regresadores como Samantha Cummings, Hana Hanson y la libero del equipo Josie Rennie usando su experiencia en la cancha será enorme para los Badgers.

Mientras tanto, el estudiante de segundo año Bristol Hill y el estudiante de tercer año Ryelle Short se unen al equipo para brindar profundidad y avanzar cuando sea necesario.

Cummings dijo que el equipo se está concentrando en su juego mental e implementando una mentalidad de “próxima pelota”. El entrenador en jefe de Bonners Ferry calificó el voleibol como un “juego de errores” y dijo que los mejores equipos son los que pueden superar sus errores con fortaleza mental. A

La mentalidad de los Badgers se puso a prueba al comienzo de su segundo juego del año contra 3A Priest River cuando Bonners Ferry se quedó atrás por dos sets al principio. En lugar de empacar, Bonners Ferry se defendió y finalmente dominó a los Spartans en el quinto set para mejorar a 2-0 en la temporada.

El entrenador en jefe de Bonners Ferry dijo que era una señal alentadora y que solo será más importante a medida que el equipo se acerque a los partidos contra Sandpoint y Timberlake.

Comentarios del entrenador:

Cummings sobre la mentalidad del equipo: “El voleibol es un juego de errores, por lo que la capacidad de recuperarse rápidamente hasta donde un error es sólo un punto, y no pasa a cinco o seis puntos, y luego estás en un hoyo del que tienes que salir”. Así que nos estamos centrando en la mentalidad del próximo balón”.

Cummings sobre el plantel que regresa: “Dado que solo perdimos a un estudiante de último año, se siente como si estuviéramos un poco por delante de la curva en cuanto a, ya sabes, construir esa camaradería y química en el equipo. En cierto modo, retomamos donde lo dejamos, así que vamos a seguir avanzando hacia el estado”.

Cummings sobre los enfrentamientos más esperados del equipo: “Estamos deseando volver a jugar contra Sandpoint este año. También estamos ansiosos por ver a Timberlake en nuestro partido Volley for a Cure el 29 de septiembre. Siempre es una velada divertida para la comunidad que también esperamos con ansias”.

Horario:

26/8 contra Kellogg, 7 p.m.

28/8 contra Stillwater Christian, 13:00 horas

29/8 vs Sandpoint, 1:30 p.m.

1 de septiembre contra Priest River, 7 p.m.

15/9 @ Condado de Lincoln, 7 p.m.

17/9 @ Timberlake, 7 p.m.

21/9 vs Lakeside, 7 p.m.

23/9 @ Kellogg, 7 p.m.

26/9 @ Linda Sheridan Classic

29/9 vs Timberlake, 7 p.m.

8/10 contra Troya, 7 p.m.

10/10 @ Stillwater Christian, 5 p.m.

12/10 vs Timberlake, 6 p.m.

14/10 vs Timberlake, 6 p.m.

15/10 vs Timberlake, 6 p.m.

Horario del 25/8, sujeto a cambios

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