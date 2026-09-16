Katie Boulter dice que el olor a cannabis en el US Open distrae

El olor a cannabis ha sido un problema persistente en el US Open.

En 2022, el campeón de dobles del Abierto de Australia, Nick Kyrgios, se quejó de que un aficionado le provocaba asma al fumar en la cancha, lo que llevó al árbitro a pedir a los aficionados que se abstuvieran.

La griega Maria Sakkari señaló el olor a un árbitro a mitad de un set en 2023, y luego aclaró que no era una excusa para su derrota.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos, que organiza el evento, dice que trabaja con la policía local y el departamento de parques para reducir el tabaquismo en los límites del sitio.

Decía: “Si bien no podemos controlar lo que sucede fuera de los terrenos del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA, seguimos atentos mientras mantenemos esto”.

Las británicas Fran Jones y Harriet Dart, que se clasificaron el viernes, también notaron el olor.

“El año pasado hice una broma sobre eso, en mi primera ronda, y le dije al chico, ‘¿es esto normal?'”, dijo Jones, cuyo torneo comienza contra la polaca Magda Linette el lunes.

“Porque estaba en el estadio y está al lado del parque. Él dijo, ‘sí'”. y yo dije: ‘Bueno, no es de extrañar que esté jugando bastante bien’.

“Este año diré: ‘¡No, bloqueen, bloqueen!'”

Después de vencer a su compatriota británica Heather Watson en la clasificación para preparar un partido de primera ronda contra la estadounidense Peyton Stearns, Dart dijo: “Quiero decir, es Nueva York. Es Nueva York.

“Siento que dondequiera que camines, está en todas partes, ¿no?

“Es lo que es. Lo mismo para todos”.