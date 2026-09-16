La Cámara aprueba las sanciones a Rusia y envía el proyecto de ley con el nombre de Lindsey Graham al escritorio de Trump

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Mariam Zuhaib/AP

El Congreso enviará un proyecto de ley de sanciones a Rusia al escritorio del presidente Trump después de que el paquete fuera aprobado por la Cámara el miércoles. La legislación, que fue aprobada por 262 votos contra 159, dividió a los legisladores de ambos partidos.

El paquete pretende ejercer presión sobre la economía rusa con el objetivo de obligar al presidente Vladimir Putin a poner fin a su guerra en Ucrania. Miles de civiles han muerto desde que Rusia invadió Ucrania en 2022.

Las sanciones apuntan a funcionarios, empresas e instituciones financieras rusas que contribuyen a alimentar la guerra.

“Esta es una cuestión moral que requiere valentía moral”, dijo el representante Michael McCaul, republicano por Texas. “Quiero que podamos decir que hicimos todo lo posible para poner fin a esta guerra. Que entendimos la amenaza. Que tuvimos el coraje de hacer lo correcto: paralizar la maquinaria de guerra rusa y cambiar el rumbo hacia la paz”.

La legislación también otorga al presidente autoridad para imponer aranceles a los principales países que importan petróleo y gas natural de Rusia, como China e India. La autoridad arancelaria fue un punto de fricción para muchos demócratas que se opusieron a la medida, citando temores de que Trump pudiera obtener una nueva vía para imponer aranceles a las naciones de su elección.

“Este proyecto de ley tiene un vacío legal que le permitiría definir básicamente a cualquier país como un facilitador para evadir las sanciones rusas”, dijo el representante Don Beyer, demócrata por Virginia. “Entonces podría imponerles aranceles de hasta el 100%, sin barreras ni supervisión y sin vencimiento”.

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Sergei Supinsky/AFP vía Getty Images

Cincuenta y ocho demócratas de la Cámara de Representantes se unieron a la mayoría de los republicanos para impulsar la legislación, que fue aprobada por el Senado en una votación más bipartidista de 86 a 11 en agosto. Siete republicanos se unieron a la mayoría de los demócratas que votaron para bloquear la medida en la Cámara, y el apoyo de Estados Unidos a Ucrania surgió en los últimos años como una fractura en el grupo republicano.

La legislación lleva el nombre del difunto senador Lindsey Graham, el republicano de Carolina del Sur que ayudó a negociar el apoyo de Trump al paquete.