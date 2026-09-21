Las líneas generales de un circuito mundial… – Revista de Golf

El Golf National compite por albergar uno de los nuevos torneos de fin de temporada, deseados por el PGA Tour y el DP World Tour, y que reuniría lo mejor de los circuitos americano y europeo.

¿Qué pasaría si los mejores jugadores del DP World Tour y del PGA Tour se reunieran en otoño para jugar grandes eventos desde Europa hasta Asia, incluida Australia…? Este esbozo de un circuito mundial, desvelado por nuestros compañeros del Telegraph, parece ahora tomar forma y podría incluso convertirse en realidad a partir de la temporada 2028. Por supuesto, hace las delicias de ffgolf, propietario del Golf National, así como de su presidente. Pascal Grizotque nunca ha ocultado su ambición de albergar, además del FedEx Open de Francia, grandes eventos en el Albatross, el único campo del mundo que acoge al mismo tiempo la Ryder Cup y los Juegos Olímpicos.

Las estrellas regresan al Albatros…

En cuanto a los participantes, podrían reunir tanto a jugadores del DP World Tour, del que formarán parte estos torneos, como a estrellas del PGA Tour, cuya futura temporada de Championship Series finalizará en agosto. Esta será una oportunidad para que Scheffler y otros sigan siendo competitivos jugando torneos de alto nivel, mientras obtienen valiosos puntos en la clasificación mundial. Sin olvidar a los jugadores de la LIV, si la liga sobrevive a la salida de los fondos saudíes, cuya temporada también termina muy pronto… Un proyecto atractivo, con aires de circuito mundial y que bien podría pasar por Francia y el Golf National cuya capacidad para organizar grandes torneos ya no está por demostrar.