Voleibol: BOLD Warriors planean dar un paso adelante en 2A

BIRD ISLAND – El equipo de voleibol BOLD fue uno de los mejores equipos de la Sección 2A en 2025, llegando a los cuatro finalistas de la sección. Los Warriors perdieron ante el eventual campeón de la sección, Cleveland.

Liderado por el mejor bateador de la temporada pasada en la Conferencia Central Oeste, BOLD espera hacer otra carrera profunda y, potencialmente, un impulso hacia un campeonato de sección.

calendario 2026 27 de agosto y MACCRAY 19:30 1 de septiembre Melrose 19:15 3 de septiembre en Morris/Chokio-Alberta 19:15 8 de septiembre Centro Sauk 19:15 15 de septiembre en Minnewaska 19:15 17 de septiembre Área Centro Oeste 19:15 19 de septiembre en el Wabasso Invitational 10 am 22 de septiembre ACGC 7 pm 24 de septiembre en Melrose 19:15 28 de septiembre Morris/Chokio-Alberta 19:15 1 de octubre en el centro sauk 19:15 3 de octubre en el Nicollet Invitational 9 am 6 de octubre montevideo 19:15 8 de octubre minnewaska 19:15 10 de octubre en Runestone Invitational – Alejandría 9 am 13 de octubre en el área centro oeste 19:15 22 de octubre en montevideo 19:15

“Creo que deberíamos ser muy competitivos esta temporada”, dijo el entrenador en jefe de los Warriors, Brian Kingery, quien tiene marca de 31-23 al iniciar su tercera temporada. Las entrenadoras asistentes son Leigh Ann Snow y Lauren Schaub.

Kenley Elfering de BOLD prepara el balón durante un partido de la Conferencia Central Oeste contra Minnewaska el jueves 11 de septiembre de 2025 en Olivia. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

Kingery continuó: “Somos atléticos y luchadores, lo que nos permitirá ser muy buenos defensivamente. También tenemos bateadores muy capaces en todos los puestos esta temporada”.

Eso comienza con la atacante junior Lilly Henriksen, de 5 pies 6 pulgadas. Fue la mejor bateadora de la Conferencia Central Oeste después de sumar 309 remates, 304 ataques, 23 bloqueos as y 16 servicios as.

La armadora BOLD Kyleigh Snow celebra un punto de los Warriors obtenido con su compañera de equipo Kya Elfering en un partido de la Conferencia Central Oeste contra Montevideo el jueves 4 de septiembre de 2025 en Montevideo. Michael Lyne / Tribuna Central Oeste

A ella se unen al frente un par de personas mayores. Están el armador/bateador derecho Kenley Elfering de 5-8 y la bloqueadora central Lucy Remer de 5-9.

Dos titulares junior más regresan al redil con la atacante exterior/lateral derecha Kaitlyn Flann de 5-7 y la armadora de 5-5 Kyleigh Snow.

Lucy Remer, de 15 años, de BOLD, ataca el balón frente a la sección de estudiantes de los Warriors durante un partido de la Conferencia Central Oeste contra Minnewaska el jueves 11 de septiembre de 2025 en Olivia. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

Los jugadores a seguir esta temporada, según Kingery, incluyen a la atacante derecha Tiana Clanton, la especialista defensiva senior Jasmine Dahl, la bloqueadora central junior Abby King, la atacante exterior de segundo año Ema Flann y la libero de segundo año Elin Elfering.

El grupo intentará reemplazar a un par de jugadores de todas las conferencias que perdieron en la graduación: el líbero Kya Elfering y la central Mercedes Gasca.

El objetivo de los Warriors es mejorar su récord de 18-11 en 2025, incluido 5-7 en la Conferencia Central Oeste. A partir de ahí, comienza el impulso para la Sección 2A.

“Nuestra conferencia es muy dura año tras año y esperamos terminar entre los tres primeros esta temporada”, dijo Kingery. “En la sección, perdimos en el campeonato de la subsección y buscamos llegar más lejos esta temporada.

“Debería ser una temporada divertida y emocionante para los BOLD Warriors”.