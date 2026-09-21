Jake Knapp operado del dedo – Golf Planète

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En redes sociales, el número 49 del mundo, Jake Knapp, indicó que se había sometido a una cirugía del pulgar. Aún no se conoce la duración de su indisponibilidad, pero debería poder volver a jugar en 2026.

No calificado para Campeonato de gira desde que terminó en el puesto 38 en la clasificación de la Copa FedEx, Jake Knapp En cualquier caso, estaba condenado a descansar esta semana. Aprovechó para operarse del pulgar izquierdo. El estadounidense de 32 años, ganador del Abierto de México En 2024, dio su noticia en las redes sociales.

A” Esta mañana me operaron para reparar un ligamento del pulgar izquierdo. ¡Me alegra informarles que todo salió bien y que pronto podré volver a hacer lo que amo hacer! Agradezco mucho a mi equipo y a los médicos del HSS que me ayudaron a realizar esta operación con éxito, para poder recuperar el 100% de mis capacidades y volver a jugar a mi mejor nivel.. A”

Obviamente, una operación en un dedo no es algo trivial para un golfista, pero el hombre bigotudo y con swing de terciopelo se muestra optimista sobre su tiempo de recuperación. Quizás participe en los torneos del Otoño de la Copa FedEx.A

Jake Knapp Instagram