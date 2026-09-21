“Estamos ansiosos por volver”: Arthur Roché retoma su búsqueda del título en el rally Terre de Lozère

Unas buenas vacaciones de verano. Para Arthur Roché, joven piloto del equipo FJ con sede en Saint-Denis-sur-Loire, la búsqueda del título en Stellantis Motorsport Rally 4 apenas ha comenzado. El comienzo fue sólido, con éxito en Le Touquet al inicio de la temporada y luego con un podio en las carreteras de Córcega a finales de mayo. Por tanto, L’Amboisien llega a Lozère a partir de este viernes 28 de agosto con el cartel de líder de esta fórmula de promoción.

Durante estos tres meses de espera, el punta de lanza del establo de Loir-et-Chérienne pudo perfeccionar sus habilidades de dirección. “Nos preparamos bien con Quentin Proust (su copiloto) para seguir en la misma dinámicasubraya el joven en la red social Facebook, privada como todo el paddock de la prueba en Rouergue por motivos climáticos. No podemos esperar a volver”.

“Lo ideal sería subir al podio”.

Mientras tanto, el dúo no se quedó inactivo y rindió homenaje a una selección para el equipo francés durante la tercera prueba del Campeonato de Europa de Rally en Roma. Al ocupar la novena posición, Arthur Roché ganó confianza antes de redescubrir la tierra característica de los caminos de Lozer.

Centrado en el campeonato, el piloto del equipo Loir-et-Chérienne irá a la caza de grandes puntos limitando los riesgos: “Nuestro objetivo es siempre el mismo, dar lo mejor de nosotros sin cometer ningún error. Lo ideal sería subir al podio. Después tenemos que tener cuidado con los obstáculos e intentaremos hacer un rally limpio, sin pinchazos y veremos dónde nos sitúa eso para el resto de la temporada”..

¿Y por qué no seguir siendo líder durante la próxima reunión, en casa, en Vendômois, durante la CÅ“ur de France (del 25 al 27 de septiembre)?