Con Kristoffer Reitan y Bud Cauley, un campo cinco estrellas en el Golf National – Golf Planète

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El campo para el próximo FedEx Open de Francia continúa ampliándose. Y acoge a dos jugadores que han dejado huella esta temporada: el noruego Kristoffer Reitan (foto) y el estadounidense Bud Cauley. Dos perfiles diferentes, pero la misma característica. Llegarán al Golf National con novedades especialmente ricas.

Después Tommy Fleetwood, Ludvig Åberg y Victor Hovlandla meseta de FedEx Open de Francia (24-27 de septiembre) ¡se enriquece con dos miembros más del top 50 del mundo!

A los 28 años, Kristoffer Reitan ¡Vuelve al Tour Europeo! El noruego se consolida desde hace varios meses entre los jugadores con los que cuenta el circuito mundial. Esta temporada ha alcanzado otro hito, mostrándose regularmente capaz de competir con los mejores, presenciando su primer éxito en la pista. Gira de la PGA el pasado mes de mayo en un Evento exclusivoel Campeonato Truista. Su presencia en las grandes reuniones de 2026 también lo demuestra, empezando por la Maestrosel Campeonato de la PGAyoAbierto de Estados Unidos y el abierto.

au Royal Birkdalepor ultimo Importante Al final de la temporada, Reitan tuvo una actuación particularmente sólida. Con cuatro tarjetas de 69, 71, 68 y 69, terminó su semana con -3 para ocupar el puesto 18, siendo el único noruego en pasar el corte.

No puedo esperar para jugar mi tercer Abierto de Francia. Kristoffer Reitan

Este top 20 confirmó la espectacular progresión del escandinavo. Su juego parece muy adecuado para tramas donde la precisión, la creatividad y la capacidad de afrontar los momentos difíciles son fundamentales. Hay tantos activos que podrían ser valiosos para Golf Nacional donde la nueva versión del cursoAlbatros Requiere tanto dominio técnico como paciencia.

AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICONo veo la hora de jugar mi tercer Abierto de Francia y regresar a este increíble campo del Golf National. at-il dÃ©clarÃ©. Tengo muy buenos recuerdos de la edición del año pasado y de mi debut en 2019.A”

La corriente jugador número 30 del mundo Ya conoce el torneo más antiguo de la Europa continental (creado en 1906). Había terminado así quinto del Abierto de Francia 2025 A Saint-Nom-la-Bretècheuna actuación que ayudó a establecer su nombre entre los jugadores más exitosos del Gira mundial de DP.

Espero continuar mi impulso en Golf National. Bud Cauley

el viaje de Bud Cauley ofrece otra historia. A sus 36 años, el estadounidense tiene una sólida experiencia en el PGA Tour, pero su carrera se ha visto perturbada desde hace tiempo por las lesiones. Su regreso a la vanguardia es aún más notable.

El punto de inflexión se produjo el pasado mes de junio en Abierto de Canadá RBC. Después de 239 largadas en el circuito estadounidense, el actual Jugador 45 del mundo. Finalmente ganó el primer título de su carrera. Una victoria conseguida al final de una semana extraordinaria torontodonde superó notablemente Mateo Fitzpatrick y Victor Hovland.

Este éxito obviamente cambió la dimensión de su temporada. Ya no se trataba simplemente de que Cauley encontrara su mejor nivel… el estadounidense acababa de demostrar que una vez más era capaz de ganar al más alto nivel.

A” Estoy muy feliz de jugar mi primer Abierto de Francia. el admite. He oído muchas cosas buenas sobre este torneo y no veo la hora de comprobarlo. La temporada ya es especial y espero continuar con mi impulso en Golf National. A”

La presencia anunciada de Kristoffer Reitan y Bud Cauley constituye, por tanto, un buen golpe para el FedEx Open de Francia. Un conjunto que debería hacer las delicias de un público que esperamos sea numeroso…

Foto: Andrew Redington / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP