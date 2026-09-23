Un arqueólogo aficionado descubre el mayor tesoro de monedas romanas de Alemania

Un arqueólogo aficionado ha descubierto en Alemania un enorme tesoro de monedas de plata romanas que datan del siglo II d.C.

“Para mí estaba claro que había algo importante aquí”, dijo Oliver Riedl sobre el momento en que encontró varias monedas cerca de Wesseling, al sur de Colonia, hace un año.

Luego de realizar el hallazgo, Riedl se comunicó con las autoridades para reportar el hallazgo y solicitar asistencia. Un equipo de expertos inició excavaciones y descubrió un total de 934 monedas de plata romanas, también conocidas como “denarios”.

El tesoro se exhibió el martes en el LVR-LandesMuseum Bonn, ubicado en la que alguna vez fue la capital de Alemania Occidental.

Según la autoridad local responsable de la conservación del patrimonio arqueológico, se trata del mayor tesoro de monedas de la época del emperador romano Adriano jamás encontrado en Alemania.

El arqueólogo aficionado Oliver Riedl se puso en contacto con las autoridades después de desenterrar las primeras monedas con su detector de metales. Imagen: Rolf Vennenbernd/dpa/Picture Alliance

Un descubrimiento histórico

Las autoridades arqueológicas regionales creen que las monedas probablemente fueron enterradas durante el segundo cuarto del siglo II d.C.

“Por supuesto, sólo podemos especular sobre los motivos, pero es muy probable que alguien quisiera mantener este dinero seguro. Al fin y al cabo, los bancos no existían en aquella época”, afirma Erich Classen, arqueólogo jefe de Renania del Norte-Westfalia.

Classen señaló que no hay explicación de por qué las monedas no fueron descubiertas antes, ni se sabe quién las enterró. Añadió que “quizás el propietario falleció antes de poder recuperarlos o transmitir conocimiento de su ubicación”.

Los tesoros de monedas de la época romana y de otras épocas históricas lejanas no son infrecuentes en la región. Sin embargo, según los funcionarios, pocos descubrimientos del siglo II son tan extensos como el encontrado en Wesseling. La institución también dijo que el valor actual de la colección es difícil de estimar. Sin embargo, gracias a la extensa documentación conservada en fuentes escritas, existe un punto de referencia útil.

Alemania exhibe el mayor tesoro de monedas romanas de la época de Adriano Imagen: Rolf Vennenbernd/dpa/Picture Alliance

En aquella época, un legionario corriente ganaba unos 300 denarios al año. Sin embargo, aproximadamente la mitad de esa cantidad se dedujo para cubrir los costos de alimentos y equipos”, explicó Rahel Otte, investigadora de la oficina arqueológica del estado.

“Por lo tanto, un legionario habría tenido que ahorrar todos sus ingresos disponibles durante unos seis años para acumular un tesoro como el tesoro de Wesseling”, añadió.

La región de Colonia permaneció bajo control romano aproximadamente desde el 39 a. C. hasta el 459 d. C. Los romanos establecieron su presencia en el área bajo el mando del general Marco Vipsanio Agripa para asegurar la frontera del imperio a lo largo del río Rin. Para ello fundaron un puesto militar que más tarde se convirtió en la Colonia Agrippina, la actual Colonia.

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