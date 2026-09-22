US Open 2026: Carlos Alcaraz tuvo ‘pensamientos intrusivos’ sobre cuándo regresaría de una lesión en la muñeca

Alcaraz regresó a una cancha en el US Open a principios de esta semana, cuando jugó junto a la 23 veces campeona de Grand Slam en individuales, Serena Williams, en el evento de dobles mixtos.

Alcaraz, que ganó el título de Nueva York en 2022 y 2025, sigue usando una manga de compresión en el brazo de juego para proteger su muñeca.

Las lesiones de muñeca son notoriamente problemáticas para los jugadores de tenis, y arriesgarse cuando surge un problema en esta delicada área puede resultar muy costoso.

Alcaraz ha tenido que mostrar paciencia mientras lidiaba con lo que se cree que es tenosinovitis, donde la vaina que protege el tendón en el interior de la muñeca se inflama.

Alcaraz genera enormes cantidades de potencia a través de su golpe de derecha, lo que ejerce mucha carga en la articulación de su muñeca de juego.

Pero hablando el viernes, insiste en que se siente mentalmente preparado para competir en partidos de cinco sets al más alto nivel.

“Es realmente desafiante. Probablemente, ya sabes, en términos de preparación y todo eso, no es el mejor momento”, dijo Alcaraz, quien será el segundo cabeza de serie del torneo a pesar de su prolongada inactividad.

“Pero nosotros, mi equipo y yo creemos que estoy preparado”.

Y añadió: “Tengo que confiar en mi equipo, tengo que confiar en mi gente que me dice que todo va a estar bien.

“Sólo tengo que ir al 100%, y ahora creo que con las prácticas que he hecho hasta ahora, todo ha ido bien.

“Estoy tratando de mantenerme alejado de cualquier miedo y estoy jugando con normalidad”.