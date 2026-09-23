Las acciones de Williams Companies suben después de la mejora de las perspectivas de ganancias y el repunte del precio del gas

Principales Estadística para elAcción Empresas de Williams

Cambio en el precio de las acciones de Williams Companies durante 1 año: 29%

29% Precio de las acciones de $WMB al 26 de agosto: $74

$74 Máximo de 52 semanas: $80

$80 Precio objetivo para las acciones de $WMB: $85

Ya disponible: Descubra el potencial alcista de sus acciones favoritas con el nuevo Modelo de Valoración TIKR (Es gratis)>>>

¿Qué pasó?

Las acciones de Williams Companies (WMB) subieron bruscamente el 26 de agosto, ganando hasta un 5% y alcanzando un máximo intradiario de casi 76 dólares antes de estabilizarse alrededor de 74 dólares.

Este movimiento se debe a dos factores al mismo tiempo: los pronósticos de un clima más cálido han hecho subir los precios del gas natural, mejorando la confianza en todo el sector de gasoductos, incluidas las acciones de Williams Companies.

Este aumento se basa en un trimestre verdaderamente sólido. Williams informó un EBITDA ajustado del segundo trimestre de 1.920 millones de dólares, un 6% más que en el mismo período del año pasado.

Los ingresos fueron de 3.050 millones de dólares, superando las expectativas y un aumento interanual del 9,8%. El beneficio por acción se situó en 0,50 dólares, exactamente en línea con las expectativas de los analistas.

La compañía también declaró un dividendo trimestral de 0,525 dólares por acción, o 2,10 dólares al año, lo que proporciona a los inversores un rendimiento de aproximadamente el 2,8% al precio actual.

Más allá del trimestre en sí, Williams planteó sus perspectivas a más largo plazo. La dirección aumentó el punto medio de su previsión de EBITDA ajustado para 2026 a 8.400 millones de dólares, citando la confianza en nuevos proyectos y volúmenes contratados que entrarán en funcionamiento.

Durante la conferencia telefónica sobre ganancias, los ejecutivos dijeron que ahora apuntaban a una tasa de crecimiento anual compuesto del EBITDA de más del 11% hasta 2030, frente a un objetivo anterior de más del 10%.

Gran parte de esta confianza proviene de dos operaciones importantes. Williams acordó adquirir Momentum Midstream en un acuerdo por valor de hasta $ 5.5 mil millones, ampliando su presencia en la región de esquisto de Haynesville y fortaleciendo sus vínculos con clientes industriales, de energía y de GNL en la Costa del Golfo.

Por otra parte, la compañía finalizó una empresa conjunta respaldada por Blackstone, KKR y Apollo que proporciona 5.340 millones de dólares en capital comprometido para cinco proyectos de energía detrás del medidor.

Juntos, estos dos acuerdos representan más de 10.800 millones de dólares vinculados al crecimiento futuro.

Estimaciones de ingresos por acciones, EBIT y flujo de caja libre de WMB en miles de millones de dólares (TIKR)

Actualmente, los analistas califican las acciones de Williams Companies como un consenso de Compra, con un precio objetivo promedio de 85,60 dólares.

Eso es más de 11 dólares por encima del precio actual, lo que implica un potencial de alza de más del 10% si la compañía realiza su cartera de proyectos de gasoductos y energía.

Consulte las previsiones de crecimiento de los analistas y los objetivos de precios para las acciones de Williams Companies. (Es gratis) >>>

Lo que nos dice el mercado sobre las acciones de Williams Companies

El salto en las acciones de Williams Companies refleja dos factores que se alinean: un contexto favorable para el gas natural y una dinámica comercial real.

Williams opera el Transco Pipeline System, una importante red que transporta gas natural desde las áreas de producción en la costa del Golfo y el sureste hasta los centros de demanda a lo largo de la costa este.

Este tipo de infraestructura se beneficia cuando aumentan los precios y la demanda del gas, ya que gran parte de los ingresos de Williams se basan en tarifas en lugar de estar directamente vinculados a las fluctuaciones de las materias primas.

Modelo de valoración de acciones de WMB (TIKR)

El mercado parece estar recompensando a la empresa por combinar operaciones centrales estables con un proyecto de crecimiento agresivo, que abarca la recolección de gas natural, la expansión de los gasoductos y la infraestructura energética para cosas como centros de datos.

Dado que las acciones aún cotizan por debajo del objetivo de consenso de 85,60 dólares, los inversores parecen estar observando de cerca cómo ejecutará Williams la adquisición de Momentum y el desarrollo de sus proyectos energéticos en los próximos trimestres.

Estimar el valor razonable de una empresa al instante (Gratis con TIKR) >>>

¿Cuánto potencial de mejora tienen las acciones de Williams Companies a partir de aquí?

Con el nueva herramienta de modelo de valoración Desde TIKR, puedes estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.

Todo lo que necesitas son tres simples entradas:

Crecimiento de ingresos Márgenes operativos Salir de múltiplos P/E

Si no está seguro de qué ingresar, TIKR completa automáticamente cada entrada utilizando estimaciones de consenso de analistas, lo que le brinda un punto de partida rápido y confiable.

A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de las acciones y los rendimientos totales en función de Escenarios de ascenso, base y declive para que puedas ver rápidamente si una acción parece subvalorado o surévalorado.

Descubra el verdadero valor de una acción en menos de 60 segundos (Gratis con TIKR) >>>

¿Busca nuevas oportunidades?

Advertencia :

Tenga en cuenta que los artículos sobre TIKR no pretenden ser asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo editorial, ni constituyen recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido en base a datos de inversión de Terminal TIKR y estimaciones de analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. ¡Gracias por leer y feliz inversión!