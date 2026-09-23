El voleibol de Lady Cats pierde ante los condados de Sherwood y Baker – The Post-Searchlight

Publicado 11:02 am viernes 28 de agosto de 2026

El equipo universitario de voleibol Lady Cats perdió ante Sherwood Christian Academy Lady Eagles y Baker County Lady Bears el martes.

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Las Lady Cats fueron derrotadas en ambos sets contra las Lady Eagles 25-15 y 25-16. Las Lady Eagles consiguieron una victoria por 25-20 en el primer set frente a las Lady Bears, pero perdieron 27-25 y 15-11 en los dos últimos.

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Contra las Lady Eagles y Lady Bears, el #0 Morgan Rich anotó cinco ases, seis remates y dos bloqueos. La #1 Rylee Kate Brock registró 15 aces, tres remates y un bloqueo. #3 Valley Faircloth anotó cuatro ases, cuatro remates y cuatro bloqueos. #12 Saylor Alday anotó dos asesinatos. El #2 Zariyah Major anotó tres asesinatos y el #7 Carrington Smith anotó cuatro asesinatos.

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La entrenadora en jefe Kristina Barber dijo que las Lady Cats tienen la capacidad y los fundamentos paracompetir, pero “deben terminar lo que empiezan”.



“En este momento, estamos luchando con algo que requiere más que talento para solucionarlo”, dijo Barber a The Post-Searchlight. “Entrar en nuestra cabeza, aprender a unirnos y jugar unos para otros”.

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Explicó que cuando el equipo señala con el dedo o permite que sus errores los afecten, se convierten en “su propio obstáculo”: “los servicios fallidos, los balones al suelo y los malos pases son parte del juego”, dijo.



Barber dijo que las Lady Cats han progresado durante su primera temporada. Han aprendido a trabajar en equipo, liderazgo, resiliencia y cómo estar uno al lado del otro cuando las cosas se ponen difíciles.



“Mi esperanza es que nuestras derrotas eventualmente se conviertan en victorias y que sigamos fortaleciendo nuestro programa de voleibol Lady Cats”, dijo.

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Las Lady Cats perdieron 2-0 ante las SCA Lady Eagles en el torneo del condado de Crisp el sábado. Bainbridge tiene ahora marca de 4-11 en la temporada.