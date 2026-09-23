Imran Khan: Sarfaraz Ahmed dice que los jugadores de Pakistán no sabían de la amenaza de boicot

El presidente del PCB, Mohsin Naqvi, también se desempeña como ministro del Interior de Pakistán.

En la entrevista realizada por el ex capitán de Inglaterra Michael Atherton, Suleiman y Kasim expresaron su preocupación por el trato y la seguridad dados a su padre, además de criticar la respuesta del gobierno del Reino Unido.

Antes de su emisión, Sky recibió una queja sobre el plan de transmitir la entrevista.

En respuesta a la tensión en torno a la situación, el BCE recibió asesoramiento gubernamental del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo.

En Pakistán, el partido lo transmite la cadena pública PTV, utilizando imágenes de Sky. PTV no transmitió la entrevista.

Al final, los turistas reanudaron el juego después del almuerzo y la prueba continuó hasta el final del segundo día, con Inglaterra 261 carreras por delante con 81-3 en su segunda entrada.

Se entiende que Sky no recibió más quejas el viernes en relación con la entrevista.

En octubre, Inglaterra realizará una gira por Pakistán para una serie de tres días de duración contra el equipo local y Sri Lanka.

Será la cuarta gira separada de Inglaterra por Pakistán en los últimos cuatro años, luego de un intervalo de 17 años entre visitas al país debido a preocupaciones de seguridad.

En 2006, una prueba entre Inglaterra y Pakistán en The Oval fue abandonada después de que los visitantes fueran acusados ​​de manipulación del balón.

Se consideró que Pakistán había perdido el partido después de negarse a jugar después del té el cuarto día, el único caso en la historia de la prueba en el que un equipo perdió una prueba.