LeBron James organizará un evento de golf en Akron en 2027

A pocos días de lanzar su propio canal de YouTube dedicado al golf, Lebron James continúa invirtiendo plenamente en su nueva pasión.

Asociado al PGA Tour, el principal circuito de golf profesional masculino de Estados Unidos, el “Rey” lanzará su propio evento benéfico. Un “LeBron James Family Foundation Invitational” que tendrá lugar los días 6 y 7 de julio de 2027, en el campo del Firestone Country Club, en su ciudad natal de Akron.

Por tanto, jugadores profesionales y aficionados se reunirán en Ohio dentro de un año, con el objetivo principal de acercar el golf a los jóvenes de la región y, en particular, a los estudiantes del programa “I Promise” de la fundación LeBron James. Una iniciativa que confirma su deseo de hacer más accesible este deporte.

AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICOMi objetivo es abrir puertas a niños como yo y que crecen en barrios desfavorecidos, para que puedan ir a clubes de campo desde los 7, 8 o 9 años, hacer de caddie, alquilar palos, recibir lecciones y jugar golf. “, declaró el nuevo jugador de los Sixers en julio. Y no es porque no tengan los medios, sino porque tienen la pasión y las ganas de practicar este deporte.»

Añadiendo, esta vez: “ El golf se ha convertido en mi pasión y he comprobado de primera mano cómo este deporte puede abrir puertas, crear relaciones y ofrecer oportunidades que muchos jóvenes no sospechan. A”

Tenga en cuenta que gracias a LeBron James, el PGA Tour regresará a Akron en 2027, unos meses después de poner fin a una presencia de 72 años en Firestone.

En cuanto a los fondos recaudados durante este evento benéfico, serán donados a la comunidad local.

Lebron James Porcentaje Rebotes Temporada Equipo mj mín. Disparos 3 puntos LF Apagado definición A PD Fte internacional pb Connecticut puntos 2003-04 CLE 79 39:31 41,7 29.0 75,4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0,7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0,7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33,5 73,8 0,9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0,8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47,6 31,9 69,8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0,7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31,5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48,9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76,7 0,9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29,7 2010-11 desaparecido en combate 79 38:46 51.0 33.0 75,9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0,6 26,7 2011-12 desaparecido en combate 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0,8 27.1 2012-13 desaparecido en combate 76 37:51 56,5 40,6 75,3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0,9 26,8 2013-14 desaparecido en combate 77 37:41 56,7 37,9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48,8 35.4 71.0 0,7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0,7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30,9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0,6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54,8 36.3 67,4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0,6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36,7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0,9 27,5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33,9 66,5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0,6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34,8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0,5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36,5 69,8 0,6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0,6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52,4 35,9 75,6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76,8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0,9 3.2 0,6 28,9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0,9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0,5 25,7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37,6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0,6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51,5 31,7 73,7 0,7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0,6 20.9

¿Cómo leer las estadísticas? MJ = partidos jugados; Mín = Minutos; Tiros = Tiros acertados / Tiros intentados; 3 puntos = 3 puntos / 3 puntos intentados; LF = tiros libres realizados / tiros libres intentados; Off = rebote ofensivo; Def=rebote defensivo; Tot = rebotes totales; Pd = pases decisivos; Fte: Faltas personales; Int = Intercepciones; Bp = Bolas perdidas; CT: En contra; Ptos = Puntos.