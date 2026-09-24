Leon Baptiste: otros atletas británicos condenados en relación con la agresión sexual a una menor por parte de un entrenador en Marruecos

Tres exatletas británicos fueron condenados en Marruecos en el marco de una investigación sobre la agresión sexual de un menor por parte de un entrenador de velocidad, según puede revelar BBC Sport.

Los procesamientos llevaron al encarcelamiento de Leon Baptiste, entrenador de atletismo del Reino Unido y medallista de oro de Inglaterra en los 200 metros en los Juegos de la Commonwealth de 2010.

Inicialmente se informó que Baptiste estaba desaparecido en Marruecos en algunos artículos de los medios publicados el 14 de agosto, antes de que una investigación de BBC Sport revelara su condena y encarcelamiento.

Ahora, fallos judiciales vistos por BBC Sport arrojar más luz sobre otras condenas relacionadas con el mismo caso.

Will Sharman, dos veces medallista de plata de la Commonwealth con vallas, su hermano y ex atleta de bobsleigh Richard Sharman, y su compañero ex competidor de bobsleigh Lamin Deen, quienes estaban de vacaciones con Baptiste, fueron condenados por participar en la seducción de un menor.

También fueron condenados por el mismo delito los conocidos Ashley O’Leary Jones y David Tuck.

El grupo dijo a través de sus abogados que nunca fueron arrestados y que desconocían sus condenas hasta que BBC Sport se las informó.

Un portavoz de los cinco hombres le dijo a BBC Sport: “William, Richard, Lamin, David y Ashley están conmocionados y angustiados por las circunstancias en las que se encontraron inesperadamente.

“Rechazan cualquier sugerencia de que a sabiendas participaron en una conducta ilegal o inapropiada. Salieron de Marruecos creyendo que habían cumplido con todos los requisitos que se les imponían.

“En ese momento entendieron que habían pagado una multa administrativa equivalente a aproximadamente 40 libras esterlinas y que el asunto había concluido”.

BBC Sport tiene entendido que la policía allanó una villa en Tamensourt, en las afueras de Marrakech, después de que una niña los contactó alegando que la habían llevado a la propiedad, que no le habían pagado el dinero que le habían prometido a cambio de tener sexo con Baptiste y que había sido agredida por un ama de llaves después de que la acusaran de robar un reloj.

Baptiste, de 41 años, fue posteriormente declarado culpable de agresión sexual a un menor y condenado a 10 meses de prisión, que posteriormente se redujo a ocho meses en apelación.

Los documentos judiciales se refieren a la niña como de 16 años y dicen que sufrió “un trauma psicológico, explotación sexual, agresiones y lesiones físicas y la violación de su dignidad humana”.

Los registros judiciales muestran que en junio los cinco hombres recibieron sentencias suspendidas de cuatro meses y multas de 500 dirhams (40 libras esterlinas) cada uno tras ser declarados culpables de participar en la seducción de un menor.

Los cinco hombres fueron absueltos de un cargo separado de incitar a un menor a ejercer la prostitución.

La presidencia marroquí del Ministerio Público, que supervisa los procesamientos en el país, proporcionó a BBC Sport la sentencia judicial sobre el grupo, que dice: “Los acusados ​​estaban en compañía de [Leon Baptiste] y estaban sentados en la misma mesa que la menor, junto a ella.

“De este modo le ayudaron a engañar a la menor y a persuadirla para que mantuviera relaciones sexuales. [with Baptiste]. Esto constituye participación en la seducción de un menor.

“El tribunal los declaró culpables de este cargo y decidió condenarlos por estos actos”.

El grupo ya había abandonado Marruecos cuando se adoptó la decisión. Sus condenas y sentencias fueron confirmadas tras una audiencia de apelación celebrada en julio.

En una respuesta proporcionada por sus abogados a BBC Sport, los hermanos Sharman, Deen, O’Leary Jones y Tuck dicen que visitaron el club nocturno Montecristo basándose en una recomendación de su conductor, y no tenían motivos para creer que fuera algo más que un establecimiento respetable.

Dicen que desconocían la edad de la niña y que algunos integrantes del grupo ni siquiera recuerdan haberla visto en la discoteca. La villa en la que se alojaban era enorme y la interacción entre los hombres y el señor Baptiste mientras estaban dentro de la villa era limitada.

También dicen que no estuvieron presentes en el tribunal en ninguna ocasión, que el proceso judicial no fue en inglés y que no se les explicó.

El portavoz continuó: “Lo que se ha desarrollado en los últimos meses ha sido una saga angustiosa e incoherente.

“No entendieron adecuadamente el proceso y quedaron completamente impactados cuando les dijeron que eran objeto de una condena penal, cuando no era así como lo entendían”.

Los registros de Companies House y una biografía en uno de los perfiles de redes sociales de O’Leary Jones muestran que es director de una empresa que opera cinco hogares de cuidado infantil en Greater Manchester.

La biografía de Tuck en las redes sociales indica que es un veterano militar, mientras que un CV publicado en línea enumera su experiencia como entrenador de clubes de fútbol femenino y infantil, incluidos Stoke City, Apollon Limassol en Chipre y Orlando Pride en Estados Unidos.

Cuando BBC Sport le pidió que comentara sobre las condenas y los posibles problemas de salvaguardia planteados, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio del Interior y el Departamento de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido se negaron a dar una respuesta.

Los registros también muestran que otras personas fueron condenadas en relación con el caso.

Entre ellos se encuentran el ama de llaves de la villa y dos de sus guardias de seguridad, a quienes se les impuso una pena de prisión suspendida de dos meses y una multa de 5.000 dirhams (396 libras esterlinas).

El gerente de la discoteca Montecristo donde el grupo conoció a la niña fue condenado a dos meses de cárcel.

También fue procesado un camarero del Montecristo y el propietario de la agencia que alquila la villa.

La muchacha, de nacionalidad marroquí, recibió una indemnización civil de 60.000 dirhams (4.784 libras esterlinas), que debían pagar conjuntamente todos los condenados, más las costas judiciales.