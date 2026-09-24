El voleibol de Pahrump Valley se prueba antes del primer partido de la liga de Boulder City

Antes de que Pahrump Valley comience la liga, la entrenadora Amber Lugo quería tener una medida clara de lo que su equipo de voleibol puede hacer y dónde aún necesita trabajo.

“Tenemos una pretemporada muy dura”, dijo Lugo.

Los primeros resultados fuera de la liga respaldan esa evaluación. Los Trojans tienen marca de 1-3 y han ganado cuatro de 15 sets contra Shadow Ridge, Liberty, Mojave y Rancho. Perdieron sus primeros tres partidos antes de superar al previamente invicto Rancho en cinco sets el martes para su primera victoria. Ningún equipo ganó sets consecutivos antes de que Pahrump se adjudicara el quinto 16-14.

Ha habido tramos que demuestran lo que Lugo cree que puede llegar a ser el equipo. Pahrump anotó seis puntos consecutivos después de estar detrás de Shadow Ridge 24-16 en el primer set de la temporada. Los Trojans mejoraron de una derrota de 25-9 en el primer set contra Liberty a un tercer set de 26-24 en el que lideraron 23-22. Dos noches después, vencieron a Mojave 25-17 en el tercer set y estuvieron a dos puntos de forzar un quinto.

Esos destellos hacen que sea fácil identificar la principal preocupación de Lugo.

Constantemente consistente

“Nuestro mayor desafío en este momento es la coherencia”, dijo. â€œTenemos grandes momentos; sólo tenemos que mantener ese nivel de juego durante todo un partido”.

El calendario fue diseñado para exponer esas brechas antes de los partidos que determinan el lugar de Pahrump en la Liga Sur 3A. Los Trojans abren la liga a las 6:30 pm el martes 1 de septiembre en Boulder City, comenzando un calendario de liga de 12 partidos en el que cada oponente juega dos veces.

Pahrump ingresa a ese calendario con cinco regresadores clave de un equipo que logró un progreso mensurable en la primera temporada de Lugo como entrenador en jefe. Los Trojans terminaron 16-18 en general y 6-6 en la liga en 2025, alcanzando los cuartos de final de la Región Sur 3A un año después de una temporada de 10-13 sin aparecer en los playoffs.

“Tener tantos retornados significa que podemos construir sobre lo que comenzamos el año pasado: éxito, cultura y disciplina”, dijo Lugo.

El grupo que regresa aporta experiencia en todos los niveles de la formación. Los estudiantes de último año Xe’ane Kamanu y Riley Saldana son los atacantes externos veteranos, el junior Sedona Norton regresa como líbero, el junior Miani Freitas-Faamai puede jugar en el lado derecho o en el medio, y el estudiante de segundo año Henna Maiava dirige la ofensiva como armadora.

Kamanu lideró el equipo de 2025 con 178 remates y añadió 49 aces. Las 382 defensas de Norton lideraron la Liga Sur 3A, mientras que Maiava registró 317 asistencias y Freitas-Faamai terminó con 100 remates y 20 bloqueos. Saldaña entró a la postemporada del año pasado con 122 remates y terminó la temporada con 166 ataques.

Ese retorno de la producción es importante porque los Trojans graduaron a seis jugadores de último año, incluido su principal bloqueador, otro armador principal y uno de sus mejores bateadores.

El mismo núcleo ha llevado la carga estadística inicial esta temporada. Durante los primeros tres partidos publicados en MaxPreps, Saldana lideró a Pahrump con 26 remates, Maiava tuvo 65 asistencias, Norton tuvo 32 ataques y Kamanu tuvo siete ases. Junior McKinsey Nottingham, uno de los recién llegados que Lugo identificó como un jugador a seguir, lideró al equipo con cuatro bloqueos.

Luego, Saldana produjo 18 remates, nueve ataques, cinco ases y un bloqueo en solitario contra Rancho. Maiava añadió 11 ataques y tres ases en la victoria.

sangre fresca

Lugo también espera que la especialista defensiva de primer año, Mahina Decambra, contribuya de inmediato.

“Ella es una gran jugadora defensiva que trae alegría a la cancha”, dijo Lugo.

La bloqueadora central de segundo año Olivia Veloz y la bloqueadora central/lateral derecha junior Kaitlyn Brown se unen a Nottingham entre las nuevas jugadoras del equipo universitario que se espera ayuden a reemplazar el tamaño y la producción perdidos hasta la graduación. Lugo dijo que Veloz y Nottingham estaban ansiosos por aprender y mejorar en el medio.

El primer partido de liga debería revelar cuánto les ha preparado el difícil tramo inicial.

Boulder City mejoró a 6-5 el martes con una victoria de 3-1 en Basic. Los Eagles ganaron 25-18, 20-25, 25-16 y 25-18 para su tercera victoria en cuatro partidos luego de una aparición de siete partidos en el Las Vegas Invitational.

Los Eagles terminaron 3-4 en el torneo por invitación, luego vencieron a Cheyenne 3-1, perdieron ante Arbor View en tres sets y sobrevivieron a Coral Academy of Science Las Vegas en cinco antes de derrotar a Basic. En la victoria de Coral Academy, Boulder City se recuperó de una derrota por 25-15 en el primer set y de un déficit de 2-1 en el partido, llevándose los dos últimos sets por 25-9 y 15-12. Boulder City estaba programado para abrir la liga el jueves contra Democracy Prep, después de la fecha límite de prensa del PVT.

Las estadísticas de jugadores de los Eagles hasta el 20 de agosto identifican los problemas centrales de enfrentamiento de Pahrump. Bella Battistone, estudiante de último año, lideró a Boulder City con 2,7 remates por set y tuvo 14 aces. La armadora de segundo año, Laylani Gubler, tuvo máximos de equipo de 59 ataques y 17 aces, mientras que la bloqueadora central junior Lauren Mueller lideró a los Eagles con 12 bloqueos.

Pahrump y Boulder City dividieron sus dos partidos de liga la temporada pasada. Los Trojans se recuperaron de dos sets abajo para ganar 3-2 en casa el 25 de agosto, mientras que los Eagles ganaron la revancha 3-1 en Boulder City el 17 de septiembre. Boulder City terminó 7-5 en la liga, un juego por delante de Pahrump.

Para los Trojans, el primer partido del martes pondrá a prueba la lección del calendario inicial fuera de la liga: recibir los servicios de los Eagles, contener a Battistone y convertir tramos competitivos en sets completos.

Lugo dijo que el objetivo final es ganar más partidos, pero juzgará la temporada por algo más que el récord.

“El éxito será una mejora en todos los ámbitos para todos los jugadores”, dijo.

Comuníquese con el periodista deportivo Bill Evans en wevans@pvtimes.com

Voleibol femenino de Pahrump Valley en Boulder City

Cuando: Martes 1 de septiembre, 6:30 p.m.

Dónde: Escuela secundaria de la ciudad de Boulder

Anfitrión: Águilas de la ciudad de Boulder