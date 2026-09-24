Nicolas Jackson se une al Aston Villa: cómo se compara el delantero con Ollie Watkins

A primera vista, los números de Jackson en el Bayern Munich la temporada pasada se comparan favorablemente con los de Watkins en Villa.

El delantero senegalés anotó 11 goles y brindó tres asistencias en 1.320 minutos en todas las competiciones, con un promedio de 1,0 goles cada 90 minutos. Watkins registró 21 goles y cinco asistencias en 3.837 minutos, una media de 0,6 por 90.

Jackson también generó más oportunidades de ataque. Promedió 3,8 tiros por 90 en comparación con los 2,6 de Watkins, y 2,2 tiros a puerta frente a 1,2.

Su cifra de goles esperados (xG) también fue mayor, 0,7 por 90 en comparación con 0,5, mientras que promedió 8,5 toques en el área rival frente a 5,6 de Watkins.

Esto encaja con un patrón anterior a su estancia en Alemania. Entre los jugadores con al menos 5.000 minutos de la Premier League desde enero de 2020, solo Erling Haaland ha registrado una cifra de xG sin penalización por 90 más alta que el 0,55 de Jackson.

Llegar a posiciones de gol rara vez ha sido el principal problema de Jackson: es su capacidad para concretar oportunidades lo que ha atraído el escrutinio.

Durante sus dos temporadas en la Premier League con el Chelsea, marcó 14 goles con 18,7 xG en la 2023-24 y 10 con 12,3 xG la siguiente campaña.

Jackson ha aprovechado 18 de 61 grandes oportunidades en Inglaterra hasta ahora, aunque Watkins también ha desperdiciado muchas oportunidades de alto valor. (anotando 24 de 73 desde que se unió a Villa en 2020).

Curiosamente, los números de la temporada pasada sugieren que la brecha entre ellos era insignificante. Jackson convirtió el 19,6% de sus tiros y el 40,9% de sus grandes oportunidades, en comparación con el 18,9% y el 43,2% respectivamente de Watkins.

Sin embargo, hay una advertencia importante.

Watkins fue titular en 43 partidos y jugó casi el triple de minutos. Jackson inició sólo 15 de sus 34 apariciones, y Opta dice que su muestra relativamente limitada y con muchos sustitutos podría hacer que algunas de sus cifras por 90 parezcan más fuertes de lo que podrían ser durante una temporada completa.