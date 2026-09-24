Inglaterra vs Pakistán: Archer, Robinson, Tongue y Atkinson impresionan y ‘podrían causar problemas a Australia’

Después de la victoria en la primera prueba en Headingley, el capitán Joe Root dijo que sus lanzadores de velocidad “no saben lo buenos que pueden ser” y elogió la variedad que ofrecen.

Root sugirió que este grupo está por delante de los bolos de su período anterior como capitán, cuando a menudo llamaba a los cerradores del brazo derecho James Anderson, Stuart Broad, Chris Woakes y Ben Stokes, en términos de su variación.

El diferencial más obvio entre su nuevo cuarteto es el ritmo, algo que se destacó aún más por la decisión de Inglaterra de priorizar a los jugadores que alcanzan altas velocidades durante la derrota de Ashes el invierno pasado.

Mientras Archer alcanzaba las 95 mph en el período inicial más rápido de su carrera en el segundo día en Lord’s, Robinson operaba a aproximadamente 78 mph en el otro extremo.

El ritmo promedio de Tongue a lo largo de la serie es en realidad más alto que el de Archer, aunque Archer ha lanzado un porcentaje más alto de sus lanzamientos a más de 90 mph.

Atkinson se ubica justo debajo de Tongue y Archer, quien bromeó diciendo que podría jugar hasta los 40 años dado que sus compañeros de equipo comparten la carga.

“Es un buen ataque”, dijo el ex capitán de Inglaterra Michael Vaughan. “Todos pueden mejorar y eso es una muy buena señal.

“Esta alineación de bateo es posiblemente la más fácil que he visto para jugar a los bolos, pero este ataque, jugando a los bolos como lo están haciendo, desafiará a mejores alineaciones de bateo.

“Ellos desafiarán bastante bien a la alineación de Australia si juegan así”.