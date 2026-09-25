Inglaterra vs Pakistán: Ollie Robinson y Jofra Archer dan el control a los anfitriones en Lord’s

Segunda prueba de Rothesay, Lord’s (día dos de cinco)

Inglaterra 290 (Smith 61, Cox 55; Abbas 4-73) y 81-3 (Homosexuales 30*)

Pakistán 110 (Awais 46; Robinson 4-11, Archer 3-26)

Inglaterra lidera por 261 carreras

Tanteador

El cuarteto de cerradores de Inglaterra una vez más abrumó a Pakistán para poner al equipo local al borde de una victoria en la serie en el segundo día de la segunda prueba en Lord’s.

Liderados por Ollie Robinson y Jofra Archer, y apoyados por Josh Tongue y Gus Atkinson, el cuarteto dio otra demostración de por qué hay un creciente optimismo en torno al ataque de Inglaterra.

Los paquistaníes en apuros, sin el herido Imam-ul-Haq, fueron eliminados por 110. Sólo Azan Awais, que hizo 46, pasó de 20; los extras fueron el siguiente puntaje más alto.

Robinson continuó su sensacional regreso en el verano con 4-11, mientras que Archer lanzó con un ritmo electrizante para su 3-26.

Le dio a Inglaterra, que anteriormente extendió sus primeras entradas a 290, una ventaja de 180 carreras.

Los anfitriones pronto tuvieron marca de 13-2 en su segunda entrada antes de ser estabilizados por una posición de 47 entre Emilio Gay y Joe Root.

Cuando se hizo la luz, Mohammad Ali despidió a Root por 24, el capitán una vez más se fue a un lanzador de costura en lo que se ha convertido en una tendencia para el máximo anotador de carreras de todos los tiempos de Inglaterra.

Harry Brook anuló la entrega de la primera bola lbw al mismo jugador y Gay luchó para que 30 no fuera eliminado. El abridor tiene la oportunidad de obtener un puntaje muy necesario para calmar las dudas sobre su lugar en el equipo.

Inglaterra llegó a 81-3, una ventaja de 261. Dado el pronóstico meteorológico del sábado, es posible que tengan que esperar algún tiempo para aumentar su ventaja.