XRP borra parte de su repunte del 70% a medida que continúan los flujos hacia los ETF | Amarillo

XRP (XRP) cayó alrededor de un 6,6% el 26 de agosto, a alrededor de 1,37 dólares, marcando la mayor caída entre las 10 principales criptomonedas después de un repunte del 70% que impulsó el token a 1,69 dólares unos días antes.

Puntos claves :

XRP cayó alrededor de un 6,6% el 26 de agosto, después de subir casi un 70% en cinco días a 1,69 dólares.

Los analistas identifican 1,40 dólares como soporte clave, con 1,30 dólares a 1,20 dólares en la mira para una ruptura.

Los ETF respaldados por XRP registran seis sesiones consecutivas de flujos netos positivos a pesar de la corrección de precios.

Caída del precio de XRP

La caída de XRP sigue a un aumento meteórico de 0,9877 dólares el 17 de agosto a un máximo de tres meses de 1,69 dólares el 22 de agosto, un rendimiento mejor que el de bitcóin (BTC) yEtereum (ETH) durante el mismo período. El índice de fuerza relativa (RSI) diario alcanzó 88 durante esta fase alcista, un nivel no visto desde el máximo histórico de XRP, alrededor de $ 3,65 en julio de 2025.

La reversión borró alrededor del 18% del máximo reciente y hizo que XRP volviera al área de $ 1,40 a $ 1,38. El criptomercado en su conjunto también se debilitó, después de que Bitcoin subiera brevemente por encima de los $80,000 antes de regresar a los $78,000, los traders se posicionaron antes de la publicación del indicador de inflación básica PCE, los resultados de Nvidia y el Simposio de Jackson Hole.

Este movimiento correctivo también se produce en un contexto de liquidación de posiciones apalancadas, aunque los fondos cotizados en bolsa (ETF) vinculados a XRP han registrado seis días seguidos de suscripciones netas, según datos de SoSoValor.

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Perspectiva de ChartNerdTA

El analista criptográfico GráficoNerdTA cree que el tramo alcista anterior corresponde a una verdadera salida desde arriba, impulsada por una “contracción corta” y tasas de financiación positivas, en lugar de una simple volatilidad errática. Describe la caída actual como una “corrección saludable”, que permite eliminar el exceso de sobrecompra, con el nivel de 1,40 dólares sirviendo ahora como principal soporte a corto plazo.

Un cierre diario por debajo de 1,40 dólares abriría el camino a una zona de soporte entre 1,30 y 1,20 dólares, mientras que un movimiento más profundo podría devolver el nivel de 1,00 dólares a la vista. ChartNerdTA añade que un rendimiento por encima de la media móvil exponencial de 50 semanas, situada en torno a 1,54 dólares, reabriría el camino hacia 1,70 dólares, con potencial de extensión entre 1,80 y 2,00 dólares.

CRIPTOGRAMA EGRAG adopta un tono más cauteloso, enfatizando que la interpretación de los fractales puede reforzar el sesgo de confirmación, y que no volver a alcanzar los mínimos recientes podría atrapar a los operadores de impulso. Por su parte, el analista Pelinay de CriptoCuanto informa liquidaciones de posiciones largas por valor de 4,66 millones de dólares, un aumento del 31,82% en un día, lo que sugiere que la presión de venta podría continuar antes de que el mercado se estabilice.

Esta fase de corrección se produce después de una racha particularmente volátil durante la cual XRP ganó casi un 70% en cinco días, después de caer tan bajo como $0,9877 el 17 de agosto. Este fuerte rebote, seguido por la caída actual, hace que el área de $1,40 sea el límite inmediato entre una fase de consolidación y un retroceso más profundo.

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