El técnico Unai Emery dijo que Ollie Watkins se disculpó por negarse a jugar Villa Aston el domingo mientras rindía un emotivo homenaje al delantero saliente.

Se espera que el jugador de 30 años esté en Arabia Saudita el viernes para completar una transferencia de £51 millones a Al-Hilal, con Villa listo para finalizar el fichaje de Nicolas Jackson del Chelsea por £65 millones como su reemplazo.

Emery elogió el comportamiento del delantero inglés durante su carrera en Villa y dijo que él y el equipo habían aceptado la disculpa de Watkins por no estar disponible contra Brighton.

Watkins es el goleador récord de Villa en la Premier League con 91 goles, parte de un total de 108 en todas las competiciones desde que firmó procedente del Brentford por £ 28 millones en 2020.

“Nos dijo después del partido contra Brighton que lo sentía y que había cometido un error. Se equivocó, pero lo aceptamos. Los jugadores también”, dijo Emery.

“Su compromiso y su comportamiento fueron fantásticos. Es un tipo fantástico, un tipo fantástico incluso más que un jugador. Le dije ‘adiós’ con un gran abrazo y con pequeñas lágrimas.

“Pero ahora es un nuevo capítulo aquí con Nicolas Jackson”.

Villa ha llegado a un acuerdo por Jackson y está intentando asegurarse de que el delantero senegalés esté inscrito para la visita del lunes al Arsenal.

Watkins es el último jugador experimentado en dejar Villa este verano y Emery instó a los aficionados a respaldar la estrategia del club a pesar de la pérdida de varias figuras clave en su exitosa temporada 2025-26.

“Tomamos decisiones porque es bueno para el club”, dijo Emery.

“Por supuesto, no queremos ser un club que venda jugadores, pero la responsabilidad está ahí. Es una locura”. [money for someone] 30 años y 50 millones de libras para Ezri Konsa [who is 28].

“La forma en que nos desarrollamos el año pasado con algunos jugadores y cómo podemos vender a algunos jugadores ahora es una decisión completamente correcta.

“Tenemos que reconstruir el equipo lo más rápido posible. [Fans] Tenemos que aceptar nuestro camino y por qué estamos tomando algunas decisiones”.

Como parte de la reconstrucción, Leon Goretzka completó su transferencia gratuita a Villa el jueves después de dejar el Bayern de Múnich al final de la temporada pasada.

El centrocampista ganó siete títulos de la Bundesliga y la Liga de Campeones con el Bayern.

“Es un ganador. Es un jugador muy competitivo, un buen jugador para incorporar a nuestro equipo”, dijo Emery.

“Es polivalente y llega en forma y entrenando bien. Ojalá el lunes pueda estar en el campo”.