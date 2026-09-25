Los Rangers cuentan las consecuencias del fracaso europeo: financieramente y con coeficiente

El panorama es sombrío para Escocia y su coeficiente de la UEFA.

Después de ocupar el noveno lugar entre 2021 y 2023, al final de la temporada pasada Escocia había caído al puesto 18.

Esto es importante porque determina cuántas plazas consigue una liga en Europa cada temporada y en qué competiciones.

Por ejemplo, los puestos de la temporada pasada en la Premiership escocesa le dieron cinco plazas en Europa. Para la próxima temporada, quedan cuatro.

Escocia ahora tiene un lugar en la Liga de Campeones, comenzando en las primeras rondas.

Para recuperar puestos, Escocia necesita volver a estar entre los 15 primeros. Pero los desastrosos resultados de esta semana significan que no hay ninguna posibilidad de lograrlo.

Que el Celtic fuera eliminado de la Liga de Campeones y entrara en la Liga Europa realmente no importó, ya que es más fácil obtener resultados en la competición secundaria.

Pero la eliminación de tres de los otros equipos de Europa significa que sólo hay una pequeña posibilidad de ascender en la tabla de coeficientes.

Históricamente, Escocia ha confiado en Old Firm para sus resultados europeos. Así que la eliminación de los Rangers es un duro golpe.

Ahora, Hearts tendrá que dar un paso adelante y llegar a lo más profundo de la Conference League, cuyos resultados valen muchos menos puntos de coeficiente.

Escocia ya cayó al puesto 19 en la clasificación en vivo, pero necesitaría bajar al puesto 34 para que la asignación actual se vea afectada. Eso no puede suceder.

Pero la brecha hasta el puesto 15 es considerable y Escocia necesitaría la mejor temporada de su historia para superarla.

La buena noticia es que, al final de esta temporada, la temporada 2022-23 sale del cálculo de cinco años. Y esa fue una de las peores temporadas de Escocia.

Pero si los equipos siguen fracasando en las rondas de clasificación, Escocia tendrá dificultades para recuperar lugares en Europa.