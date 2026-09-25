Vuelta a España: Andreas Leknessund consigue su primera victoria en el Grand Tour en la séptima etapa

El noruego Andreas Leknessund consiguió una emotiva primera victoria de etapa en un Gran Tour al liderar un doblete noruego en la séptima etapa de la Vuelta a España.

El joven de 27 años formó parte de la fuga desde el inicio de la etapa y después de 137 kilómetros dejó atrás a sus compañeros restantes en la última subida para recorrer los últimos siete kilómetros en solitario, ganando por 34 segundos a su compatriota noruego y compañero de equipo en Uno-X Mobility, Tobias Halland Johannessen, y Wout van Aert terminó tercero.

“Hoy me dolió mucho”, dijo Lenessund. “No esperaba que fuera tan emotivo”.

Un doblete noruego era apropiado dado que el rey Harald V de Noruega murió el viernes, y ambos ciclistas lucieron brazaletes negros en su memoria.

El campeón del mundo Tadej Pogacar, que busca completar una serie de victorias en Grandes Vueltas, terminó 19º, a cuatro minutos y 23 segundos del ganador, pero amplió su ventaja en la clasificación general en 16 segundos más después de alejarse de sus principales rivales a pocos kilómetros del final.

El británico Oscar Onley perdió más tiempo ante el maillot rojo, pero subió al sexto lugar en la general y tomó un control firme de la clasificación del joven corredor, liderando ahora la batalla por el maillot blanco por casi cuatro minutos.