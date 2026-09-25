Gianni Infantino: el ataque de la UEFA al presidente de la FIFA intensifica la guerra civil del fútbol

Mucho puede depender de si los tribunales estadounidenses se ponen del lado de la UEFA en sus solicitudes de divulgación de pruebas relacionadas con el plan FFE. En documentos vistos por BBC Sport, busca información de tres partes; FIFA, Thrive Capital, la firma de capital de riesgo designada como principal inversor en FFE junto con su fundador Josh Kushner, y el exjefe de Fórmula 1 Greg Maffei, a quien se describe como “el asesor comercial clave” en el acuerdo propuesto.

Si bien los documentos afirman que ni Kushner ni Maffei son acusados ​​previstos en ningún procedimiento, en el caso de Kushner, por ejemplo, los abogados de la UEFA dicen que están solicitando citaciones para “la presentación de documentos y comunicaciones y para testimonios de deposiciones”.

Aunque Kushner, hermano del yerno del presidente estadounidense Donald Trump, aún no ha comentado, algunos expertos legales creen que podría impugnar y bloquear con éxito dicha solicitud de citación argumentando que los detalles del acuerdo deben permanecer confidenciales para proteger sus intereses comerciales y futuras inversiones. Kushner llegó recientemente a un acuerdo para comprar Los Angeles Lakers de baloncesto por una cifra récord de 9.300 millones de libras esterlinas.

No está claro cuánto tiempo podría tomar este proceso, o si la UEFA obtendrá las pruebas que necesita para respaldar su afirmación de que la Copa del Mundo fue deliberadamente subvaluada en alrededor de £15 mil millones. Tampoco está claro si finalmente cumplirá su amenaza de presentar una denuncia penal en Suiza.

También es muy incierto qué tan segura estaría la UEFA de que se presenten cargos criminales. En 2002, haciendo eco de la actual desunión, varios miembros del comité ejecutivo de la FIFA presentaron una denuncia penal contra el ex presidente Joseph Blatter ante un tribunal de Zurich., externo. El fiscal no tomó ninguna medida, mientras que Blatter negó haber actuado mal. El año pasado, un intento de larga data por parte de la Fiscalía General suiza de procesar a Blatter y al ex presidente de la UEFA Michel Platini terminó con ambos hombres siendo completamente absueltos de los cargos de corrupción.

“Lo que la UEFA tiene que demostrar es que tiene un caso defendible para iniciar un proceso penal contra Infantino”, dice el destacado abogado deportivo Nick de Marco KC.

“Si pueden demostrar eso… entonces se les debería revelar muchos de los documentos”.

Cuando se le preguntó cuáles creía que eran las posibilidades de que el caso finalmente llegara a juicio, De Marco dijo: “Estamos muy lejos de eso; la primera etapa es esta solicitud de divulgación”.

“Mi propia opinión es que la probabilidad de éxito en esto, que es muy importante, es alta, pero luego es una cuestión que el fiscal suizo, analizando esa revelación, decida si hay un caso [and] eso llevará algún tiempo… pero creo que lo que probablemente veremos será la divulgación de documentos muy interesantes y más luz sobre este plan”.

Quizás consciente de los desafíos que podría enfrentar su acción legal, la UEFA se ha comprometido mientras tanto a “asegurar una reforma fundamental, restaurar los límites adecuados a la autoridad presidencial y garantizar que la FIFA vuelva a ser gobernada como una institución, no alrededor de un individuo”, al tiempo que exige “una revisión externa genuinamente independiente de la FFE”.

Dado el apoyo que conserva en Sudamérica, África y partes de Asia, y cómo ha sobrevivido a todo lo que la UEFA le ha lanzado en las últimas semanas, muchos todavía esperan que Infantino permanezca en el poder y busque la reelección para un cuarto mandato en la primavera. La UEFA ha advertido que, si lo hace, “unirá fuerzas con sus confederaciones asociadas para garantizar que a las federaciones miembro se les ofrezca una alternativa creíble, una alternativa comprometida con la integridad, la responsabilidad, el desarrollo y un cambio institucional genuino”.

Pero, ¿qué posibilidades hay de que surja un retador unificador? ¿Y cómo puede el juego evitar que se repita una crisis así en el futuro?