La estrella del baloncesto LeBron James une fuerzas con el PGA Tour – Golf Planète

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LeBron James y el PGA Tour se unen para lanzar un nuevo evento en Akron en 2027. Una iniciativa que combinará competición, transmisión y acceso al golf para los jóvenes.

CAROLINA DEL NORTE

Lebron James continúa su acercamiento con el golf. El jugador de baloncesto estadounidense y Gira de la PGA anunció el martes una asociación en torno a un nuevo evento organizado en su ciudad natal de Akron, Ohio. Bautizado Invitación de la Fundación de la Familia LeBron Jamestendrá lugar los días 6 y 7 de julio de 2027 en Club de campo Firestone.

Más allá de la competición, este encuentro pretende utilizar el golf como herramienta de apertura y transmisión. Los programas de tutoría conectarán notablemente a los estudiantes del programa. Prometoapoyado por la LeBron James Family Foundation, con golfistas profesionales del sistema Camino hacia la progresión Pro-Bound Five tu PGA Tour.

El programa I Promise apoya a los jóvenes y sus familias en la región de Akron, particularmente en temas de educación y éxito académico. Por lo tanto, la asociación debería permitir que más jóvenes descubran el golf, pero también conocer a jugadores que están intentando dar pasos hacia la profesionalidad.

Esta asociación con el PGA Tour brinda a mi Fundación la oportunidad de introducir a la gente en el golf desde una edad muy temprana. Lebron James

A” El golf se ha convertido en una de mis pasiones y he visto de primera mano cómo el deporte puede abrir puertas, crear relaciones y brindar oportunidades que muchos niños ni siquiera saben que existen. explica LeBron James. Esta asociación con el PGA Tour le brinda a mi Fundación la oportunidad de presentar el golf a los estudiantes de I Promise y más a una edad temprana, apoyar a los atletas talentosos que persiguen sus sueños y continuar invirtiendo en la ciudad de Akron, que lo representa todo para mí. A”

El aspecto deportivo del evento se disputará en el Campo Sur de Firestone, con una competición que reúne a aficionados y profesionales del sector Cinco Pro-Bound. Lanzado en 2023, Pathway to Progression tiene como objetivo promover el acceso al alto nivel de golfistas de comunidades históricamente subrepresentadas. El programa Pro-Bound Five permite a los cinco mejores jugadores del ranking universitario APGA d’accéder Ã l’Gira APGA y beneficiarse de recursos diseñados para facilitar su transición a profesionales.

Derramar Brian Rolap, director ejecutivo de Gira de la PGAesta asociación responde a una ambición común: “ El PGA Tour cree que el golf puede crear oportunidades, cambiar vidas y unir a las comunidades. LeBron y la LeBron James Family Foundation han demostrado lo que es posible cuando ese compromiso se traduce en acciones concretas. A”

El anuncio también marca el regreso de un evento del PGA Tour a Firestone, que ha albergado competiciones profesionales durante más de siete décadas. Tras la desaparición de su cita habitual, el emblemático lugar de Akron encontrará un lugar en el calendario del golf, esta vez de una forma directamente vinculada al compromiso de LeBron James con su ciudad y con el desarrollo del golf.

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©RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / GETTY IMAGES VIA AFP