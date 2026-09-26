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Bréville-sur-Mer. Golf: un Gran Premio muy competitivo

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Martina López
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Ce fin de semana&comma; el Gran Premio de Granville&comma; competición federal de golf&comma; a tenu toutes ses promesses avec notamment dimanche un invitÃ© dernière minute &colon; le vent&period;

113 golfeurs parmi les meilleurs du Grand-Ouest et de la rÃ©gion parisienne se sont affrontÃ©s colgante trois jours&period; Â Conséquence de la canicule&comma; les condition de jeu étaient difficiles avec des herbes sèches et dures et des greens particulièrement roulants &comma; indica Vincent Portier&comma; director del golf granvillais&period; Et pour rendre la chose plus difficile&comma; fuerte de le vent&period; En soufflant par rafales&comma; il a singuliÃ¨rement compliquÃ© la journÃ©e de dimanche&period; Les golfeurs ont dÃ» adapter leur jeu et sures ont perdu tous les bÃ©nÃ©fices engrangÃ©s colgante les deux premiÃ¨res journÃ©es&period;Â

Valentin Chaplin&comma; 16 años&comma; venu tout spécialement de Saint-Germain-en-Laye a tiré son épingle du jeu&period; Â J’ai fait une trÃ¨s bonne deuxiÃ¨me journÃ©e et j’ai su m’adapter au vent dimancheÂ &comma; indica-t-il&period; Souvent qualifié de jeune talento du golf hexagonal&comma; il semble promis Ã un bel avenir&period; C’est sa seconde participación en el Grand prix granvillais&period; Â J’adore venir aquí&period; Le parcours est Ã la fois magnifique et difficile&period; Et la dificultad&comma; j’adore Ã§a&period;Â

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