



Ce fin de semana, el Gran Premio de Granville, competición federal de golf, a tenu toutes ses promesses avec notamment dimanche un invitÃ© dernière minute : le vent.

113 golfeurs parmi les meilleurs du Grand-Ouest et de la rÃ©gion parisienne se sont affrontÃ©s colgante trois jours. Â Conséquence de la canicule, les condition de jeu étaient difficiles avec des herbes sèches et dures et des greens particulièrement roulants , indica Vincent Portier, director del golf granvillais. Et pour rendre la chose plus difficile, fuerte de le vent. En soufflant par rafales, il a singuliÃ¨rement compliquÃ© la journÃ©e de dimanche. Les golfeurs ont dÃ» adapter leur jeu et sures ont perdu tous les bÃ©nÃ©fices engrangÃ©s colgante les deux premiÃ¨res journÃ©es.Â

Valentin Chaplin, 16 años, venu tout spécialement de Saint-Germain-en-Laye a tiré son épingle du jeu. Â J’ai fait une trÃ¨s bonne deuxiÃ¨me journÃ©e et j’ai su m’adapter au vent dimancheÂ , indica-t-il. Souvent qualifié de jeune talento du golf hexagonal, il semble promis Ã un bel avenir. C’est sa seconde participación en el Grand prix granvillais. Â J’adore venir aquí. Le parcours est Ã la fois magnifique et difficile. Et la dificultad, j’adore Ã§a.Â





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