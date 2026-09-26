Voleibol de área: los Hornets arrasan en Alexandria

BAXTER – Aleah DeVries registró cinco remates, el máximo del equipo, además de dos ases cuando los Lake Region Christian Hornets derrotaron a Alexandria Christian 3-0 el jueves 27 de agosto.

Kara Kuschel y Kaiya Wagner registraron cinco asistencias en sets, y Kuschel agregó cuatro servicios ace y tres ataques. Grace Gazelka lideró a los Hornets con cinco ace.

Alejandría cristiano 16 6 9

Aleah DeVries 5 remates, 1 ataque, 1 asistencia, 2 servicios ace.

Evie Ball 4 asesinatos, 1 bloqueo, 1 excavación.

Grace Gazelka 2 remates, 5 saques as.

Kara Kuschel 5 asistencias, 3 ataques, 4 servicios ace.

Kaiya Wagner 5 asistencias, 1 servicio ace.

Global: LRCS 1-0. Próximo: Lake Region en Willmar a las 4 pm el viernes 4 de septiembre.

CLOQUET – Eva Kalis y Annika Kalis registraron cinco bloqueos cada una cuando los Aitkin Gobblers perdieron el partido inaugural de la temporada contra Cloquet 3-0 el jueves 27 de agosto.

Taya Hawkins lideró a los Gobblers con cuatro remates y agregó dos bloqueos. Annika Kalis anotó tres asesinatos, con Eva Kalis y Molly Franke logrando dos asesinatos cada una.

Samantha Edwards 1 muerte, 2 excavaciones

Kate Palm 2 ases, 1 muerte, 1 excavación

Eva Kalis 2 muertes, 5 bloqueos

Taya Hawkins 4 asesinatos, 2 bloqueos, 1 excavación

Annika Kalis 1 as, 3 remates, 5 bloqueos

Global: Un 0-1. Próximo: Aitkin en Duluth Denfeld a las 7 pm el martes 1 de septiembre.