Las colosales ganancias registradas por Jon Rahm y sus colegas – Golf Planète

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En tres años, Jon Rahm ha acumulado más de 100 millones de dólares en ganancias en LIV Golf. Son diez los que superan los 40 millones desde la creación del circuito.

CAROLINA DEL NORTE

Un número reducido de torneos, premios acumulados en fuerte caída, estrellas que se van, incluso quiebras… El futuro de VIDA Golf está más en peligro que nunca. Pero desde su lanzamiento en 2022, el circuito ha cambiado las cosas y ha distribuido casi dos mil millones de dólares en premios. Y eso sin contar los bonos por firmar que se ofrecen a los jugadores a su llegada.

Por ejemplo, a pesar de la cancelación de varios eventos y la caída de los premios en metálico del último, trece jugadores terminaron la temporada 2026 con más de cinco millones de dólares en ganancias (4,29 millones de euros).

Al final, 35º en el orden de mérito, el Tricolore Víctor Pérez Ha acumulado 3.598.750 dólares en ganancias (3,08 millones de euros), 2.473.750 dólares por sus actuaciones a lo largo de la temporada y 1.125.000 dólares en bonus final de equipo. jon rahmganador del ranking individual y colectivo, recibió cerca de 32 millones de dólares (27 millones de euros) en 2026.

Jon Rahm, el hombre de todos los récords

Los beneficios financieros inesperados al menos se reducirán, o incluso desaparecerán, en los próximos meses. Llegando al circuito en 2024 gracias a un cheque colosal de varios cientos de millones, jon rahm También dio un espectáculo al ganar tres veces la Orden del Mérito.

En tres años recibió 105.645.125 dólares en premios (90 millones de euros). De media, en sus 39 torneos disputados, el vasco ganó 2,71 millones de dólares por salida. En comparación, con esta cantidad sería el cuarto en Lista de dinero profesional de Gira de la PGA trasero bosque de tigre, Scotty Scheffler (120 millones cada uno) y Rory McIlroy (117 millones).

10 jugadores con más de cuarenta millones

Joaquín Niemannposeedor del récord de victorias en el VIDA Golfocupa el segundo lugar en el ranking de ingresos profesionales. El chileno sigue a más de 20 millones del ganador del Maestros 2023 con sus 82 millones de dólares recaudados. Talor Gooch le sigue en tercer lugar con 74 millones de dólares.

Son un total de 10 para superar los cuarenta millones de dólares recaudados desde 2022. Patricio Reed está justo por debajo de este límite con 39,4 millones. 50º en este mismo ranking, Martín Kaymer es el último en haber superado los 10 millones de dólares en ganancias.

Los 55 mejores de la lista de ingresos de la carrera de golf de LIV

1er Jon Rahm – 105.645.125 dólares (90.483.993 €)

2e Joaquín Niemann – 82.637.227 dólares (70.777.959 €)

3e Talor Gooch: 74.489.671 dólares (63.799.658 €)

4e Dustin Johnson – $65 243 239 (55 880 182 €)

5e Bryson DeChambeau: 64.845.155 dólares (55.539.227 euros)

6e Cameron Smith: 54 799 475 dólares (46 935 202 €)

7e Sergio García – $45.947.915 (39.353.930 €)

8e Brooks Koepka – $45 089 315 (38 618 547 €)

9e Tyrrell Hatton – $42 978 985 (36 811 071 €)

10mo Branden Grace – $40 420 742 (34 619 961 €)

11e Patrick Reed – $39 415 882 (33 759 309 €)

12e Marc Leishman: 37.127.822 dólares (31.799.608 €)

13e Peter Uihlein – 36.853.510 dólares (31.564.663 €)

14e Anirban Lahiri – $35 492 668 (30 399 115 €)

15e Carlos Ortiz – $34.773.701 (29.783.327 €)

16e Abraham Ancer – $33 614 042 (28 790 091 €)

17e Carlos Howell III: 33.149.888 dólares (28.392.548 €)

18e Dean Burmester: 33.141.167 dólares (28.385.078 €)

19e Sebastián Muñoz – $31.362.290 (26.861.488 €)

20e Louis Oosthuizen – 30.814.022 dólares (26.391.902 €)

21e Paul Casey – $30 226 654 (25 888 827 €)

22e Charl Schwartzel: 28 906 882 dólares (24 758 455 €)

23e David Puig – 28.812.953 dólares (24.678.006 €)

24 Harold Varner III: 27.891.232 dólares (23.888.561 €)

25e Lucas Herbert: 25 522 598 dólares (21 859 850 €)

26e Caleb Surratt – $23 446 391 (20 081 599 €)

27e Jason Kokrak: 21.880.705 dólares (18.740.605 €)

28e Thomas Pieters: 21.878.180 dólares (18.738.442 €)

29e Pat Pérez: 20.451.142 dólares (17.516.199 €)

30e Richard Bland – 19.558.557 dólares (16.751.708 €)

31e Matthew Wolff – $19 357 261 (16 579 300 €)

32e Matt Jones – $19 267 720 (16 502 610 €)

33e Brendan Steele – $18 966 145 (16 244 314 €)

34e Tom McKibbin: 18 377 107 dólares (15 739 808 €)

35e Cameron Tringale – $17 714 252 (15 172 080 €)

36e Mito Pereira – $17 146 584 (14 685 878 €)

37e Eugenio López-Chacarra – $16.098.578 (13.788.271 €)

38e Bubba Watson – 15.987.099 dólares (13.692.790 €)

39e Scott Vincent: 15 850 756 dólares (13 576 014 €)

40 Graeme McDowell: 15 797 611 dólares (13 530 496 €)

41e Lee Westwood: 15 467 257 dólares (13 247 551 €)

42e Adrian Meronk – $15 116 606 (12 947 222 €)

43e Sam Horsfield: 13.837.708 dólares (11.851.859 €)

44e Ian Poulter: 13.058.693 dólares (11.184.640 €)

45e Danny Lee: 12.675.164 dólares (10.856.151 €)

46e Phil Mickelson: 11.229.576 dólares (9.618.020 €)

47e Anthony Kim – 11.004.069 dólares (9.424.875 €)

48e Kevin Na: 10.938.547 dólares (9.368.756 €)

49e Henrik Stenson: 10.587.092 dólares (9.067.738 €)

50e Martin Kaymer: 10.313.101 dólares (8.833.068 €)

51e Thomas Detry – 9.860.113 dólares (8.445.088 €)

52e Laurie Canter – 9.731.300 dólares (8.334.761 €)

53e José Luis Ballester – 8.850.645 dólares (7.580.489 €)

54e Elvis Smylie – $7 868 767 (6 739 520 €)

55e Chase Koepka: 7.826.714 dólares (6.703.502 €)

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©JOSÉ LUIS CONTRERAS / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP